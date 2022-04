St. Valentin siegt im Derby dank Reimann-Eigentor

Details Sonntag, 17. April 2022 18:27

St. Valentin trug gegen St. Pantaleon/Erla einen knappen 1:0-Erfolg davon. St. Pant.-Erla erlitt gegen den SC St. Valentin erwartungsgemäß eine Niederlage. Revance geglückt: Das Hinspiel hatte der SC St. Pantaleon-Erla durch ein 2:0 für sich entschieden.

Derbysieg dank Eigentor

Satte 400 Zuschauer hatten sich am Sportplatz in St. Valentin versammelt und sahen ein ausgeglichenes Derby. Viele Highlights hatte das Spiel jedoch nicht zu bieten. Pechvogel des Tages war definitiv Manuel Reimann, dessen Eigentor den Gast ins Hintertreffen brachte (38.), was auch bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte St. Valentin der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Zahlen und Fakten

Das Konto der Heimmannschaft zählt mittlerweile 38 Punkte. Damit steht der SC St. Valentin auf einem starken dritten Platz. Offensiv konnte St. Valentin in der 1. Klasse Nord-Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 41 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg knüpfte St. Valentin an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC St. Valentin 12 Siege und zwei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Der SC St. Valentin erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Wo bei St. Pant.-Erla der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 17 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der SC St. Pantaleon-Erla kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und ein Unentschieden in der Bilanz. St. Pantaleon/Erla ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Sonntag reist St. Valentin zur Union Saxen, zeitgleich empfängt St. Pant.-Erla die Union Pabneukirchen.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Valentin – SC St. Pantaleon-Erla, 1:0 (1:0)

38 Eigentor durch Manuel Reimann 1:0