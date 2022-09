Zweiter Sieg en suite: SC St. Pantaleon-Erla ringt SPG W/K/L nieder

Details Montag, 19. September 2022 16:55

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SC St. Pantaleon-Erla mit 1:0 gegen die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Bacik avanciert zum Goldtorschützen

Beide Teams erwischten einen guten Start in die Partie und begegneten sich in der Anfangsphase weitestgehend auf Augenhöhe. Bereits in den ersten Minuten fanden sowohl die Hausherren, als auch die Gäste die eine oder andere gute Torchance vor, ließen diese jedoch ungenutzt. Mit fortschreitender Spieldauer flachte die Partie trotz des vielversprechenden Beginns etwas ab, auf beiden Seiten schlichen sich technische Fehler ein, sodass es ohne nennenswerte weitere Aktionen zur Pause in die Kabinen ging. Auch die zweite Hälfte gestaltete sich nicht sonderlich ereignisreich, dennoch gab es einen Treffer zu bejubeln. Nach einem Ballverlust der Weitersfeldner schalten die Hausherren schnell und Maros Bacik sorgte für die vielumjubelte Führung (75.). St. Pantaleon wusste diesen Vorsprung auch bis zum Schluss zu verteidigen, sodass man den zweiten Sieg in Folge einfuhr.

Zahlen und Fakten

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC St. Pantaleon-Erla in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

Die SPG W/K/L findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt St. Pantaleon/Erla bei der Wimberger Sportunion Lasberg an, während die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau zwei Tage zuvor die Sportunion Schweinbach empfängt.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Pantaleon-Erla – SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau, 1:0 (0:0)

75 Maros Bacik 1:0