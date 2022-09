SU Schenkenfelden reagiert auf Pleite gegen Saxen und schreibt wieder voll an

Details Montag, 26. September 2022 18:14

Die Union Bad Kreuzen steckte gegen die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SU Schenkenfelden als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Schenkenfelden dreht in Durchgang zwei auf

Für den Führungstreffer von Bad Kreuzen zeichnete Oliver Aschauer verantwortlich (19.). Schenkenfelden hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Stefan Weissenböck rasch den Ausgleich (24.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren die bessere Mannschaft und nutzten ihre Chancen eiskalt aus. Matej Pavlovic versenkte die Kugel zum 2:1 (52.). Das 3:1 der SU Intersport Pötscher Schenkenfelden bejubelte Philipp Pupeter (61.). Alexander Walchshofer legte in der 68. Minute zum 4:1 für die Gastgeber nach und rundete diese starke Phase der Heimischen ab. Am Ende behielt SU Schenkenfelden gegen die Union Bad Kreuzen die Oberhand.

Zahlen und Fakten

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Schenkenfelden in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

Mit neun ergatterten Punkten steht Bad Kreuzen auf Tabellenplatz sieben. Dem Gast muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Nord-Ost markierte weniger Treffer als die Union Bad Kreuzen. Die Situation bei Bad Kreuzen bleibt angespannt. Gegen die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am nächsten Freitag reist SU Schenkenfelden zum Sportverein Steyregg, zeitgleich empfängt die Union Bad Kreuzen die ASKÖ Mauthausen.

1. Klasse Nord-Ost: SU Intersport Pötscher Schenkenfelden – Union Bad Kreuzen, 4:1 (1:1)

68 Alexander Walchshofer 4:1

61 Philipp Pupeter 3:1

52 Matej Pavlovic 2:1

24 Stefan Weissenboeck 1:1

19 Oliver Aschauer 0:1