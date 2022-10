Nach 0:3-Rückstand: Lasberg stellt Partie in Durchgang zwei auf den Kopf

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 23:30

Der SC Tragwein-Kamig sah im Duell mit der Union Lasberg bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 3:3 hieß es am Ende. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Stütz rundet Comeback in Minute 94 mit Ausgleich ab

Für das erste Tor sorgte Michael Latzel. In der zehnten Minute traf der Spieler des SC BT-Bau Tragwein/Kamig ins Schwarze. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Jonas Klaus Gattringer schnürte einen Doppelpack (25./33.), sodass der Gast fortan mit 3:0 führte. Tomas Lestina witterte seine Chance und schoss kurz vor dem Pausenpfiff den Ball zum 1:3 für die Union Lasberg ein (46.). Es waren die Gäste, die zur Pause dennoch eine komfortable Führung ihr Eigen nannten. Daniel Johannes Nachum traf zum 2:3 zugunsten der Heimmannschaft (58.). Die komfortable Halbzeitführung von SC Tragwein-Kamig hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Lasberg schoss den Ausgleich in der 94. Spielminute - Andreas Stütz versenkte einen Strafstoß und ließ sich feiern. Der SC BT-Bau Tragwein/Kamig wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als der Wimberger Sportunion Lasberg die Kehrtwende gelang und sie den Rückstand folglich noch egalisierte.

Zahlen und Fakten

Nach acht gespielten Runden gehen bereits 19 Punkte auf das Konto der Union Lasberg und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Die Offensivabteilung von Lasberg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 19-mal zu. Nur einmal gab sich die Wimberger Sportunion Lasberg bisher geschlagen. Die letzten Resultate der Union Lasberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Bei SC Tragwein-Kamig präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SC BT-Bau Tragwein/Kamig in der Tabelle auf Platz sechs. SC Tragwein-Kamig verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der SC BT-Bau Tragwein/Kamig konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am kommenden Samstag tritt Lasberg bei der Union Rainbach im Mühlkreis an, während SC Tragwein-Kamig einen Tag zuvor die Union Bad Zell empfängt.

1. Klasse Nord-Ost: Wimberger Sportunion Lasberg – SC BT-Bau Tragwein/Kamig, 3:3 (1:3)

94 Andreas Stütz 3:3

58 Daniel Johannes Nachum 2:3

46 Tomas Lestina 1:3

33 Jonas Klaus Gattringer 0:3

25 Jonas Klaus Gattringer 0:2

10 Michael Latzel 0:1