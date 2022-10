Wöckinger-Doppelpack: ASKÖ Mauthausen schreibt wieder voll an

Details Freitag, 30. September 2022 23:06

Durch ein 3:1 holte sich die ASKÖ Mauthausen drei Punkte bei der Union Bad Kreuzen. Zentraler Protagonist dabei war Sebastian Wöckinger, der sein Team mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße brachte.

Aschauer-Anschlusstreffer zu wenig

Für das erste Tor sorgte Marius Bogdan. In der 24. Minute traf der Routinier von Mauthausen ins Schwarze. Bad Kreuzen geriet deutlicher in Rückstand, als die ASKÖ Mauthausen durch Sebastian Wöckinger auf 2:0 erhöhte (30.). Die Hausherren hatten aber eine adäquate Antwort parat: Simon Aschauer nutzte die Chance für die Union Bad Kreuzen und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für Mauthausen ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Der Gast erzielte in der 67. Minute das 3:1 - es war der zweite Streich von Wöckinger an diesem Tag. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte die ASKÖ Mauthausen einen dreifachen Punktgewinn gegen Bad Kreuzen.

Zahlen und Fakten

Die Union Bad Kreuzen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Im Angriff der Gastgeber herrscht Flaute. Erst siebenmal brachte Bad Kreuzen den Ball im gegnerischen Tor unter. Die Union Bad Kreuzen taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mauthausen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die ASKÖ Mauthausen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft Bad Kreuzen auf den Sportverein Steyregg, Mauthausen spielt tags zuvor gegen die Union Schönau.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Kreuzen – ASKÖ Mauthausen, 1:3 (1:2)

67 Sebastian Woeckinger 1:3

37 Simon Aschauer 1:2

30 Sebastian Woeckinger 0:2

24 Marius Bogdan 0:1