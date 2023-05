Überraschung! Union Schweinbach patzt gegen Weitersf./Kalt./Lieb.

Details Samstag, 29. April 2023 15:08

Auf dem Papier hatte die Sportunion Schweinbach im Vorfeld der Partie gegen Weitersf./Kalt./Lieb. wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und Schweinbach musste eine überraschende 0:1-Pleite hinnehmen. Der SPG W/K/L gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Das Hinspiel hatte die Sportunion Schweinbach durch ein 1:0 für sich entschieden.

Defensive der Gäste hält Stand

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Tabellenführer trotz zahlreicher Chancen und spielerischer Überlegenheit ohne Torerfolg in die Kabinen. Indes hätten die Gäste auch vereinzelt Möglichkeiten vorgefunden, waren jedoch auch glücklos im Abschluss. In der zweiten Hälfte belagerten die Hausherren dann die gegnerische Hälfte förmlich, brachten das Leder aber nicht wirklich in die gefährliche Zone. Weitersf./Kalt./Lieb. konnte sich am Ende bei Lukas Himmelbauer bedanken, der vor 180 Zuschauern in der Schlussphase aus abseitsverdächtiger Position einen wichtigen Treffer herbeiführte (92.). Letzten Endes holte die SPG W/K/L gegen die Union Schweinbach drei Zähler.

Zahlen und Fakten

Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Schweinbach. Insgesamt erst 18-mal gelang es dem Gegner, die Gastgeber zu überlisten. Zwölf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat die Sportunion Schweinbach momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der Union Schweinbach etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Schweinbach.

Die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau gab durch diesen Erfolg die rote Laterne ab. Die Ausbeute der Offensive ist bei den Gästen verbesserungswürdig, was man an den erst 18 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Vier Siege, zwei Remis und 13 Niederlagen hat Weitersf./Kalt./Lieb. derzeit auf dem Konto. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte die SPG W/K/L endlich wieder einmal drei Punkte.

Nächster Prüfstein für die Sportunion Schweinbach ist die Wimberger Sportunion Lasberg (Samstag, 16:00 Uhr). Die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau misst sich am selben Tag mit dem SC BT-Bau Tragwein/Kamig (17:00 Uhr).

1. Klasse Nord-Ost: Sportunion Schweinbach – SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau, 0:1 (0:0)

92 Lukas Himmelbauer 0:1

