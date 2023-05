SV Steyregg jubelt über befreienden Heimerfolg gegen Union Bad Kreuzen

Details Montag, 15. Mai 2023 13:43

In der 22. Runde der 1. Klasse Nord-Ost kam es unter anderem zur Begegnung zwischen dem SV Steyregg und der Union Bad Kreuzen. Während der SV Steyregg im Süden der Tabelle noch gegen die Gefahr des Relegationsplatzes ankämpfen muss, konnte Bad Kreuzen dem Spiel etwas gelassener entgegensehen, wenngleich mathematisch auch UBK noch nicht gerettet ist. Die Heimelf wollte es schließlich etwas mehr und gewann am Ende souverän mit 3:0, der Weg Richtung Platz elf und fixe Rettung bleibt jedoch bei fünf Punkten Rückstand ein langer.

Steyregg gelang in wichtigem Spiel fulminanter Blitzstart

Das sportliche Kräftemessen zwischen Steyregg und Bad Kreuzen begann mit einem Paukenschlag. Gleich in der ersten Minute wurde Felix Frühwirth, nachdem er ideal per Lochpass eingesetzt worden war und den gegnerischen Torhüter umspielt hatte, von selbigem im Strafraum gelegt, woraufhin der Unparteiische auf den Punkt zeigte. Der Gefoulte trat selbst an und verwertete trocken zum 1:0.

Auf die Elf aus Steyregg wirkte die frühe Führung wie Balsam beziehungsweise der berühmte Brustlöser. Man agierte befreit und baute weiter Druck auf, gestaltete die erste Halbzeit überlegen. Nachdem man zunächst noch zwei gute Möglichkeiten liegen gelassen hatte, traf Gregor Rehberger nach 25 Minuten per Distanzschuss zum 2:0. Noch komfortabler wurde es in Minute 38, als Leon Zimmer nach einem Eckball richtig stand und das Leder über die Linie bugsierte.

Bad Kreuzen kam noch einmal auf, Steyregg stellte sich den Angriffen der Gäste entgegen

Die Gäste aus Bad Kreuzen steckten in der Folge nicht auf, übten in der zweiten Halbzeit noch einmal ordentlich Druck aus. Konkret gefährlich wurde man dabei zumeist aus Standardsituationen, im Großen und Ganzen stand der SV Steyregg jedoch solide, man war defensiv in den Zweikämpfen griffig und ließ dem Gegner so wenig Raum wie möglich. Da es den Bad Kreuzenern somit nicht wirklich möglich war, mit dem dringend benötigten Treffer noch einmal ins Spiel zurückzukommen, blieb es am Ende bei einem in letzter Konsequenz doch ungefährdeten Heimerfolg des SV Steyregg.

Patrick Philipp, Trainer SV Steyregg:

„Wir waren meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit überlegen. Auch war der Spielverlauf mit dem Elfmeter in der ersten Minute natürlich günstig für uns. Das hat unserem Selbstvertrauen nach den letzten drei Niederlagen doch sehr, sehr gutgetan. Wir wussten, dass die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit wichtig sein würden, um sie nicht zurück ins Spiel zu lassen. Offensiv war es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut wie vor der Pause, wir haben das aber defensiv gut wegverteidigt.“

