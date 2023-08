Auftakt-Spektakel findet keinen Sieger: Union Saxen und Lasberg trennen sich Remis

Details Montag, 21. August 2023 18:04

Im Spiel der Union Saxen gegen die Wimberger Sportunion Lasberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Die Partie machte definitiv Lust auf mehr und war ein Spektakel für alle, die den Fußballplatz dem Freibad vorgezogen hatten.

Saxen kämpft sich zurück

Das 1:0 in der zwölften Minute brachte Saxen vermeintlich auf die Siegerstraße:

Guter Ball von Karl Zickerhofer in die Tiefe - der Abwehrspieler der Lasberger Hintermannschaft verfehlt den Ball - deshalb kann Julian Karl den Ball ohne Druck zur Mitte spielen - dort steht Philipp Mühlehner goldrichtig und schiebt den Ball gekonnt ein. Peter Froschauer, Ticker-Reporter

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Andreas Stütz per Elfmeter den Ausgleich (14.). Michael Andreas Hackl versenkte kurz darauf den Ball in der 17. Minute im Netz der Union Saxen. Nico Aglas schoss einen Freistoß traumhaft zum 3:1 für Lasberg über die Linie (25.) und brachte die Gäste auf die vermeintliche Siegerstraße. Wenige Minuten später verkürzte aber Saxen bereits auf 2:3 (27.) - wieder war es Mühlehner, diesmal nach einem Konter. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Hackl seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Thomas Weilig noch das 3:4 für die Union Saxen (45.). Die Wimberger Sportunion Lasberg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Für das 4:4 von Saxen zeichnete Julian Karl verantwortlich (70.). Mit dem Abpfiff des Referees sind die Gastgeber und die Union Lasberg mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet.

Am kommenden Freitag tritt die Union Saxen bei der SPG Algenmax Pregarten 1b an, während Lasberg zwei Tage später den SC St. Pantaleon-Erla empfängt.

1. Klasse Nord-Ost: Union Saxen – Wimberger Sportunion Lasberg, 4:4 (3:4)

70 Julian Karl 4:4

45 Thomas Weilig 3:4

44 Michael Andreas Hackl 2:4

27 Philipp Mühlehner 2:3

25 Nico Aglas 1:3

17 Michael Andreas Hackl 1:2

14 Andreas Stütz 1:1

12 Philipp Mühlehner 1:0

