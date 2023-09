Viertes Remis in Serie! Union Schenkenfelden knöpft Tabellenführer Punkt ab

Details Samstag, 16. September 2023 14:08

Am fünften Spieltag der 1. Klasse Nord-Ost kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Bad Zell und der Sportunion Intersport Pötscher Schenkenfelden. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Siebenten trafen zwei noch ungeschlagene Mannschaften aufeinander. Auch nach den 90 Minuten im Hedwigspark sind bei beiden Teams die Westen noch immer weiß. Nach drei Auftaktsiegen verzeichnete der Ligaprimus das zweite Unentschieden binnen Wochenfrist und musste sich am Freitagabend mit einer Nullnummer begnügen. Die Gästeelf von Trainer Walter Hochmaier war in Schönau mit einem Sieg in die Saison gestartet, in den folgenden vier Partien mussten die Schenkenfeldener mit dem Gegner aber jeweils die Punkte teilen.

Gäste-Coach Hochmaier sieht Gelb-Rot

Rund 150 Besucher bekamen von Beginn an ein umkämpftes und über weite Strecken ausgeglichenes Match zu sehen. Der Spitzenreiter führte spielerisch die feinere Klinge, die Gäste waren jedoch optisch überlegen und boten den Mannen von Coach Roland Ametzberger die Stirn. Bad Zells Florian Hölzl fand zwei gute Einschussgelegenheiten vor, der 25-Jährige setzte den Ball aber jeweils neben den Kasten. Nach 25 Minuten, Aufregung im Hedwigspark, als Schenkenfelden-Trainer Walter Hochmaier mit einer Entscheidung von Schiedsrichter Hintersonnleitner nicht einverstanden war und heftig kritisierte - der einstige LASK-Kicker wurde binnen Sekunden zwei Mal verwarnt und sah die Ampelkarte. Auch nach diesem Aufreger bekamen die Zuschauer ein offenes Match, bis zur Pause aber keine Tore zu sehen.

Enges und spannendes Match endet mit gerechter Punkteteilung

Nach Wiederbeginn nahm das Spiel einen ähnlichen Verlauf. Die Schenkenfeldener verzeichneten mehr Spielanteile, taten sich aber auch im zweiten Durchgang schwer, klare Chancen zu kreieren. Nach rund 75 Minuten hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, nach einer Flanke der Ametzberger-Elf von der linken Seite konnte eine Gäste-Verteidiger den Ball aber gerade noch von der Linie kratzen. In der Schlussphase hatte Hölzl die Entscheidung am Fuß, nach einem Stanglpass zog der Angreifer sofort ab, scheiterte jedoch an Gästegoalie Vinzenz Holzer. Das Match blieb bis zum Schluss spannend, den Weg ins Tor wollte der Ball an diesem Abend aber nicht finden.

Martin Riepl, Sektionsleiter Union Bad Zell:

"Unter dem Strich war es ein gerechtes Unentschieden und können mit dem einen Punkt gut leben. Wir sind noch ungeschlagen, führen weiterhin die Tabelle an und sind mit dem bisherigen Saisonverlauf überaus zufrieden. Am kommenden Freitag erwartet uns eine ungemein schwierige Aufgabe, werden im Auswärtsspiel gegen die starken Mauthausener aber versuchen, die weiße Weste zu behaupten".

