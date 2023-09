SC Tragwein-Kamig kassiert deutliche Niederlage – Union Lasberg siegt erneut

Details Montag, 11. September 2023 17:31

Bei der Wimberger Sportunion Lasberg holte sich der SC BT-Bau Tragwein/Kamig eine 0:3-Schlappe ab. Nach dem starken Auftaktsieg gegen die Union Ried/Rmk. scheint der SC nichtmehr in die Gänge zu finden, verlor man nun das zweite Spiel in Folge.

Tragwein gelingt trotz Überzahl kein Comeback

Die Anfangsphase gehörte den Hausherren – binnen zwei Minuten klingelte es gleich zwei Mal im Gästetor. Nico Aglas brachte die Union Lasberg in der 13. Spielminute in Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Michael Andreas Hackl den Vorsprung der Gastgeber. Für klare Verhältnisse sorgte die Wimberger Sportunion Lasberg, indem Andreas Stütz das 3:0 markierte (36.). Die Union Lasberg gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Nach dem Seitenwechsel dann ein herber Rückschlag: Nach wiederholtem Foul sah Lasbergs Thomas Hölzl die Ampelkarte und musste vorzeitig vom Feld (53.). Trotz mehr als 30-minütiger Überzahl konnten die Gäste aber nicht mehr am Spielstand rütteln. Mit dem Schlusspfiff durch der Unparteiische blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete Lasberg nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.

Zahlen und Fakten

Bei der Wimberger Sportunion Lasberg präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Die Union Lasberg macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang vier. Lasberg verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Den Blick aufs Klassement wird man bei SC Tragwein-Kamig – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage sind die Gäste abgerutscht und stehen aktuell nur auf dem elften Rang. Die bisherige Saisonbilanz des SC BT-Bau Tragwein/Kamig bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Als Nächstes steht für die Wimberger Sportunion Lasberg eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen die Union Agora Königswiesen. SC Tragwein-Kamig tritt bereits einen Tag vorher gegen die SPG Algenmax Pregarten 1b an (19:00 Uhr).

1. Klasse Nord-Ost: Wimberger Sportunion Lasberg – SC BT-Bau Tragwein/Kamig, 3:0 (3:0)

36 Andreas Stuetz 3:0

15 Michael Andreas Hackl 2:0

13 Nico Aglas 1:0

