Trotz Erfolgsserie, FC Münzkirchen mit erneutem Trainerwechsel

In der vergangenen Saison der 1. Klasse Nord-West musste der FC Münzkirchen bis fast zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen und kam letztendlich als Neunter ins Ziel. Nach einem schwachen Frühjahr kamen die Kicker aus dem Sauwald auch im Herbst zunächst nicht in die Gänge, nach einem Trainerwechsel - Josef Hamedinger folgte Markus Wallner nach - war der FCM aber nicht zu stoppen, legte eine beeindruckende Siegesserie hin, ist seit nunmehr sieben Runden ungeschlagen und klopft als Sechster am oberen Drittel der Tabelle an. In der Winterpause kam dem Klub jedoch der Erfolgstrainer abhanden, kehrt Hamedinger an seine alte Wirkungsstätte nach Esternberg zurück. Seit wenigen Wochen schwingt beim Tabellensechsten ein gebürtiger Münzkirchener das Zepter.

Nach holprigem Start und Trainerwechsel mit toller Siegesserie

Die Innviertler kamen nicht wirklich aus den Startblöcken und fuhren in den ersten drei Spielen nur einen mickrigen Zähler ein. Auch in der Folge tat sich der FCM schwer, ehe unter Neo-Coach Hamedinger, der bei seinem Heimatverein in die Bresche sprang, die Trendwende gelang. In der zweiten Herbsthälfte mischten die Münzkirchener die Liga auf, feierten fünf Siege in Serie und verabschiedeten sich mit zwei Unentschieden am Stück in die Winterpause. "Wir hätten die Siegesserie gerne bis zum Schluss fortgesetzt, doch während das Unentschieden gegen Diersbach in Ordnung ging, war zum Herbstausklang, beim Remis in Prambachkirchen, die Luft heraußen", weiß der stellvertretende Sektionsleiter Andreas Riegler. "Aber wichtig war, dass wir nach dem schwachen Frühjahr und schlechten Saisonstart wieder in die Spur gefunden und uns eine vernünftige Ausgangsposition verschafft haben".

In ausgeglichener Liga in guter Position

Die Kicker aus dem Bezirk Schärding fuhren auf eigener Anlage und in der Fremde jeweils drei "Dreier" ein. Nur fünf Teams trafen weniger oft ins Schwarze, aber auch nur drei Mannschaften kassierten weniger Gegentore. "Wie in den letzten Jahren ist unsere Liga auch heuer wieder ungemein eng und ausgeglichen, kann es mit einem Sieg mehr oder weniger in der Tabelle einige Plätze nach oben bzw. unten gehen. Wir haben in Summe ordentliche 21 Punkte gesammelt, sind vom Zweiten aus Raab lediglich durch drei Zähler getrennt - selbst Herbstmeister St. Roman ist noch nicht durch", erwartet Riegler eine spannende und intensive Rückrunde.

Erfolgstrainer wechselt in die Landesliga - gebürtiger Münzkirchener schwingt im neuen Jahr das Zepter

Nach erfolgreicher Arbeit verabschiedete sich Josef Hamedinger von seinem Stammverein. Der 59-jährige Übungsleiter kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und schwingt im neuen Jahr bei Landesligist Esternberg wieder das Zepter. "Es war eine Zusammenarbeit bis zum Ende der Herbstsaison vereinbart, aufgrund der Erfolge wollten wir Hamedinger zum Bleiben bewegen, können seine Entscheidung aus sportlichen Gründen aber nachvollziehen und danken ihm für seine tolle Arbeit", sagt der Funktionär. Seit wenigen Wochen trägt beim FCM mit Josef Haslinger ein 64-jähriger gebürtiger Münzkirchener, der in Freinberg lebt und beim SVF zuletzt tätig war, die Verantwortung. "Wir waren an ihm schon vor rund eineinhalb Jahren dran, jetzt hat es mit einer Verpflichtung geklappt. Haslinger ist eine überaus erfahrener Coach, hat zudem einen interessanten Zugang und legt als passionierter Halbmarathonläufer großen Wert auf die Fitness", so Riegler.

Mögliche Zugänge - Trainingslager in St. Pölten

Aktuell stehen im Sauwald drei wöchentliche Läufe auf dem Programm, ehe nach einem Lauf-Test mit Pulsabnahme am 31. Jänner der Startschuss zur offiziellen Vorbereitung fällt. Im ersten Testspiel treffen die Innviertler am 3. Februar auf die Kicker aus Suben, wenige Wochen später steht ein Trainingslager in St. Pölten auf dem Programm. Die Reise nach Niederösterreich wird vorwiegend das bewährte Personal antreten. "Abgänge sind keine zu erwarten und sind auch nicht großartig auf der Suche nach Verstärkungen. Aber möglicherweise wird der eine oder andere jüngere Spieler aus der Umgebung zu uns wechseln", schließt Andreas Riegler Zugänge nicht aus.

"Möchten im Frühjahr wieder 21 Punkte oder mehr sammeln"

Aufgrund der aktuellen Tabellesituation findet der Abstiegskampf in diesem Jahr ohne dem FC Münzkirchen statt. "Nach der starken zweiten Herbsthälfte blicken wir in der Tabelle nicht nach unten, zumal in unserem Kader reichlich Potenzial vorhanden ist. Grundsätzlich wären wir zufrieden, sollten wir am Ende in etwa dort landen, wo wir jetzt stehen. Aber wie im Herbst möchten wir auch im Frühjahr wieder 21 Punkte oder mehr sammeln und uns in der Rückrunde weiter steigern, um in der nächsten Saison ganz vorne mitmischen zu können", so Riegler.