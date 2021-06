"Ein guter Mittelfeldplatz" als Saisonziel - Rudolf Mayr, sportlicher Leiter der Union St. Roman im Interview

Details Sonntag, 20. Juni 2021 09:49

Mit Rang sechs beendete die Union St. Roman die Hinserie der vergangenen Saison. Mit 17 eroberten Zählern war die Mannschaft von Trainer Josef Plöckinger ebenso viele Punkte vom Tabellenführer entfernt, als auch vom ersten Abstiegsrang. Folglich wäre man vor einer ruhigen zweiten Saisonhälfte gestanden, die aufgrund der Pandemie jedoch abermals keine Wertung fand. Bevor der offizielle Startschuss zur neuen Saisonvorbereitung erfolgt, sprach Ligaportal.at mit Rudolf Mayr, dem sportlichen Leiter der Union St. Roman.

Ligaportal: Wir stecken schon inmitten der Transferperiode, hat sich euer Kader bereits verändert?

Mayr: „Wir haben mit Daniel Kapfhammer einen Torhüter aus Münzkirchen dazugeholt, mit Thomas Beham haben wir auch einen weiteren Feldspieler neu im Kader. Ansonsten wird sich wohl nicht mehr allzu viel tun, sind wir grundsätzlich nicht auf der Suche. Der derzeitige Kader soll so beisammen bleiben, wenngleich sich in den nächsten Tagen entscheiden wird, ob nicht der ein oder andere Spieler noch seine Karriere beenden wird. In diesem Fall kann ich mir vorstellen, dass höchstens ein Spieler noch dazu kommt, das wird sich aber noch zeigen.“

Ligaportal: Wie ist das Training bislang angelaufen?

Mayr: „Aus meiner Sicht wird das Training sehr gut angenommen. Wir haben seitdem wir wieder zurück am Trainingsplatz sind es den Spieler freigestellt, ob sie trainieren gehen wollen oder nicht. Wir haben aber immer bis zu 20 Spieler im Training, sind vor allem die jungen Kicker sehr motiviert. Das stimmt uns natürlich sehr positiv. Wir haben an diesem Wochenende auch das erste Testspiel. Vorrangig soll sich hier aber erst einmal wieder an „Fremdkontakt“ gewohnt werden, die Spieler zusätzlich motivieren und vielleicht auch den ein oder anderen Spieler, der zuletzt noch verletzt war, weiter heranführen.“

Ligaportal: Wie sieht der Fahrplan Richtung Meisterschaft aus?

Mayr: „Wir werden jetzt nächste Woche dann pausieren, um den Spieler einfach noch einmal Zeit und Ruhe zu geben, bevor wir die Sommervorbereitung intensiv nutzen wollen. Der Fitnesszustand der Spieler ist zwar ganz ordentlich, trotzdem wollen wir da etwas aufpassen und keine Risiken eingehen. Bis zum Start der neuen Saison sind dann sechs bis sieben Spiele geplant. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass wir bis dahin eine gute, schlagkräftige Truppe beisammen haben werden.“

Ligaportal: Mit welchen Zielen geht man in die neue Saison?

Mayr: „Ein guter Mittelfeldplatz wäre eine tolle Endplatzierung. Wir wollen vielleicht nicht allzu weit weg von der Spitzengruppe der Tabelle sein und demgegenüber und vielleicht noch etwas weiter von unten entfernen, um eine ruhige Saison spielen zu können. Aber auch die Weiterentwicklung unserer jungen Mannschaft steht im Fokus. Wir vollziehen gerade langsam einen Generationenwechsel, trauen wir unseren vielen jungen Spielern den nächsten Schritt auf jeden Fall zu und hoffen, dass sie diesen auch setzen werden.“