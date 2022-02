Mangelnde Konstanz und prekäre Personalsituation - Waizenkirchen hadert mit mäßiger Hinrunde!

Details Sonntag, 13. Februar 2022 16:35

Die Herbstmeisterschaft war für den SV Waizenkirchen eine emotionale Achterbahnfahrt mit famosen Höhen, die oftmals durch vernichtende, teils überraschende Niederlagen zunichte gemacht wurden. Man vermisste eine gewisse Konstanz, auch als man inmitten der Hinrunde Blut geleckt hatte nach einer Niederlage gegen Schlusslicht Ort im Innkreis und vier Konkurrenten en suite mehr oder weniger vernichtete, nur um im Endspurt wieder den Faden zu verlieren. Ligaportal zog zur genaueren Analyse der Hinrunde Rupert Weissenböck, den sportlichen Leiter des Vereins, zum Interview heran.

Ligaportal: Ihr überwintert auf Platz acht. Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Hinrunde?

Weissenböck: „Wir sind nicht zufrieden, weil wir Corona Fälle hatten. Zwei Spiele konnten wir dadurch garnicht spielen, einmal hatten wir Positive, einmal der Gegner. Mit der sportlichen Sache sind wir auch nicht zufrieden, da wir immer wieder Unterbrechungen hatten.“

Ligaportal: In wiefern ist es sportlich nicht so gut gelaufen bzw. was hat nicht besonders gut funktioniert?

Weissenböck: „Wir hatten Spiele, in denen wir sehr gut gespielt haben und dann wieder Spiele, die wir eigentlich gewinnen hätten müssen. Da hat die Konstanz gefehlt, wir haben leichtfertig Tore hergeschenkt und viele gravierende Fehler gemacht.“

Ligaportal: Wie sieht die Personalsituation aus, hat sich bei euch im Winter was getan?

Weissenböck: „Unser junger Tormann Florian Auer hat sich im Herbst eine Schulterverletzung zugezogen, der fällt im Frühjahr aus. Unser zweiter Tormann hat Magenprobleme, deswegen haben wir Misel Lijesnic von den Blau-Weiß Linz Amateuren geholt. Der wird im Frühjahr unser Stammtormann sein. Einen weiteren Spieler haben wir auch geholt, Tamas Szabo von Rottenbach. Tamas war verletzt und hat im Herbst nicht gespielt, den müssen wir jetzt aufbauen. Er kann auf der Sechs spielen, sowie im Sturm. Abgänge haben wir keine.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor?

Weissenböck: „Wir haben 15 Spiele im Frühjahr, das wird eine schwere Rückrunde. Am 05. März müssen wir schon beginnen, da spielen wir zuerst gegen Diersbach, dann gegen Natternbach, das sind auch keine leichten Gegner. Es wird sicher eine beinharte Rückserie, wenn wir am Schluss in der oberen Tabellenhälfte landen, sind wir zufrieden.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, hattet ihr schon Testspiele?

Weissenböck: „Wir hatten letzte Woche am Sonntag das erste Aufbauspiel gegen Meggenhofen. Da haben wir 0:0 gespielt, nächste Woche spielen wir gegen Eferding/Fraham. Insgesamt stehen fünf Testspiele auf dem Programm, wenn alles nach Plan läuft. Personalmäßig haben wir immer wieder Ausfälle aufgrund von Corona. Das plagt uns jetzt schon, sonst passt die Vorbereitung aber ganz gut, da wir normal trainieren können.“

Bisherige Zugänge (Stand 11.02.22):

Misel Lijesnic (BW-Linz Amateure)

Tamas Szabo (Union Rottenbach)