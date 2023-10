"Remis-König" teilt mit TSV St. Marienkirchen/Schärding die Punkte

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 12:56

In der 1. Klasse Nord-West stand die interessante Begegnung zwischen der Union Sanube Diersbach und dem TSV St. Marienkirchen/Schärding auf dem Programm. Im Duell zweier Mannschaften aus der oberen Hälfte der Tabelle, die in deser Saison bislang nur jeweils eine Niederlage einstecken mussten, war ein enges Match zu erwarten. Die in der Fremde seit 8. April ungeschlagene Gästeelf von Coach Alexander Mokrovic musste ihre weiße Weste auch in der Rotex Sonnenschutzarena nicht ausziehen, erreichte am Samstagnachmittag ein 1:1-Unentschieden und konnte im neunten Auswärtsspiel in Folge punkten. Zwei Wochen nach der ersten Saisonniederlage (gegen Raab) konnte die Union vor heimischer Kulisse in der Tabelle anschreiben, die Diersbacher mussten aber zum bereits vierten Mal mit dem Gegner die Punkte teilen und sind der "Remis-König" der Liga.

Sehic bringt Gäste mit Distanzschuss in Front

Rund 250 Besucher bekamen zunächst zwei vorsichtige Mannschaften zu sehen, die darauf bedacht waren, hinten nichts anbrennen zulassen. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Match begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, hüben wie drüben konnten aber keine klaren Chancen kreiert werden. Nach 35 Minuten hatte der TSV die Nase vorne, als Damir Sehic aus rund 25 Metern abzog und Union-Schlussmann Roland Wastl überraschte. Die Heimelf von Trainer Krisztian Pest musste das Gegentor verarbeiten und tat sich schwer, spielerische Akzente zu setzen. Die Gäste behaupteten die hauchdünne Führung und liebäugelten nach 45 Minuten mit dem vierten Saisonsieg.

Mayrhofer gleicht kurz nach der Pause aus

Jene Zuschauer, die nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Seiser ihre Plätze noch nicht eingenommen hatten, verpassten den Ausgleich. In Halbzeit zwei waren nur vier Minuten gespielt, als Tobias Mayrhofer mit einem Flachschuss ins linke Eck erfolgreich war. Nach dem 1:1 verzeichnete die Union mehr Spielanteile und kam auch zur einen oder anderen Chance. Doch sowohl bei einem 20-Meter-Freistoß von Attila Soos, als auch bei einer guten Einschussgelegenheit von Niklas Klamminger stellte Gästegoalie Nihad Susic seine Klasse unter Beweis. Die Mokrovic-Elf hielt entschlossen dagegen, tauchte ab und an gefährlich vor dem Union-Gehäuse auf und kreitere auch Chancen, die Zuschauer warteten bis zum Schluss aber vergeblich auf einen weiteren Treffer, wurden mit einem 1:1-Remis die Punkte geteilt.

Josef Steinmann Sektionsleiter Union Diersbach:

"Ein über weite Strecken offenes und ausgeglichenes Match hat mit einer gerechten Punkteteilung geendet. Wir haben in der aktuellen Saison bislang nur einmal verloren und sind ganz gut unterwegs, die vielen Unentschieden helfen aber nicht entscheidend weiter. Am kommenden Samstag wollen wir auf die Siegerstaße zurückkehren, zählt im Auswärtsspiel gegen Schlusslicht Obernberg nur ein Dreier".

