Gerechte Punkteteilung zwischen Union Prambachkirchen und SPG Sigharting/Andorf 1b

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 22:18

Zum Abschluss der siebten Runde in der 1. Klasse Nord-West stand am Sonntagnachmittag noch unter anderem die Begegnung zwischen der Union Prambachkirchen und der SPG Sigharting/Andorf 1b am Programm. Für Prambachkirchen läuft es in dieser Spielzeit noch nicht nach Plan, aus sechs Spielen konnte man gerade einmal zwei Zähler einfahren. Die SPG steht bei sieben Punkten, wo man nun aber einen neuen Trainer an Board hat. Josef Wolfsberger wird das Zepter bei der SPG Sigharting/Andorf 1b zumindest bis zur Winterpause schwingen. In der vergangenen Woche musste sich Prambachkirchen in Raab mit 6:2 deutlich geschlagen geben, die SPG spielte gegen Diersbach hingegen unentschieden. Es erwartet uns also ein spannendes Duell, indem sich beide Teams am Ende die Punkte teilen.

Jeweils ein Tor auf beiden Seiten zur Halbzeitpause

Vor rund 100 Zuseher kamen die beiden Teams in der Leopold Neumair Sportanlage in Prambachkirchen auf den Rasen. Lange mussten die Besucher auf den ersten Treffer nicht warten, den nach einem Eckstoß kam Jürgen Erlinger in Minute zwei an den Ball und traf zur frühen Führung. Diese hielt allerdings nicht lange an, denn mit der ersten Chance im Spiel für die Gäste stand es 1:1. Florian Reitinger verwandelte einen Angriff nach zehn Minuten zum Ausgleich. In weiterer Folge des Spiels kamen beide Teams in dieser ausgeglichenen Partie bis zum Pausenpfiff zu der ein oder anderen guten Möglichkeit auf einen weiteren Treffer. Nach 45 Minuten blieb es jedoch beim 1:1.

Gäste können die Partie drehen – Prambachkirchen mit dem Ausgleichstreffer

Auch nach Wiederbeginn war das Spiel sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften wollten in Führung gehen, dies gelang letztendlich der SPG nach 65 Minuten. Tolga Celepci verwertete einen Konter zur 2:1-Führung. Der Ausgleich gelang Prambachkirchen schließlich durch einen direkt verwandelten Freistoß aus rund 18 Metern zentral vor dem Tor. Richard Öberseder war der Torschütze. Nach diesem Treffer zum 2:2 hatten beide Teams noch Möglichkeiten auf den Siegestreffer, es bleib am Ende jedoch bei diesem Spielstand und damit der Punkteteilung.

Stimme zum Spiel:

Josef Wolfsberger, Trainer SPG Sigharting/Andorf 1b:

„Wir sind nach einer Unachtsamkeit nach zwei Minuten bereits in Rückstand geraten, konnten mit der ersten Chance aber relativ schnell ausgleichen. Das Spiel war auf Augenhöhe und sehr kampfbetont. Es ist am Ende ein gerechtes Unentschieden, es hat auf beiden Seiten noch Chancen auf den Siegestreffer gegeben. Wir nehmen den Punkt aber mit.“

