Duell der Sieglosen endet in Prambachkirchen mit später Punkteteilung

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 19:04

In der neunten Runde der 1. Klasse Nord-West trafen in der Begegnung zwischen der Union Raiffeisen Prambachkirchen und der SPG Wiesinger Bau Obernberg/Ort die beiden einzigen noch sieglosen Mannschaften der Liga aufeinander, demzufolge ging es im Kellerderby zwischen dem Vorletzten und dem Schlusslicht der Tabelle auf der Leopold Neumair Sportanlage um "Big Points". Hüben wie drüben hoffte man am Sonntagnachmittag auf den Befreiungsschlag bzw. den ersten "Dreier". Die Gäste gingen in Halbzeit eins in Führung und sahen trotz numerischer Unterzahl bereits wie die Sieger aus, in Minute 92 glückte der Union jedoch der "Lucky Punch", wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Sommer bringt Schlusslicht in Front

Im zweiten Match unter Neo-Trainer Stefan Jäger gingen die Hausherren engagiert ans Werk und spielten eine Woche nach einer 0:6-Klatsche in St. Marienkirchen druckvoll nach vorne. Doch der Tabellenletzte verteidigte in Halbzeit eins geschickt und setzte ab und an Nadelstiche. Nach der einen oder anderen vergebenen Chance auf beiden Seiten, durfte sich die Spielgemeinschaft nach einer halben Stunde über die Führung freuen, als Mario Sommer nach einer Flanke von links unbedrängt zum Kopfball kam und das 30-jährige Obernberger Eigengewächs auf 0:1 stellte. Die spielbestimmende Jäger-Elg war nicht wirklich geschockt und hatte fünf Minuten später den Ausgleich vor Augen - einen Freistoß von Richard Öberseder konnte der bärenstarke Gästegoalioe Stefan Püschel nur kurz abwehren, der Keeper parierte dann aber den Schuss von Jürgen Erlinger, ehe Lukas Binder die Kugel über den Kasten knallte. Das Schlusslicht brachte die hauchdünne Führung in die Pause.

Zwei Prambachkirchener Aluminiumtreffer - Gruber gelingt in Minute 92 gegen dezimierte Gäste der "Lucky Punch"

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Führer hatten die heimischen Fans unter den über 200 Besuchern den Torschrei schon auf den Lippen, nach einer Ecke scheiterte Gruber jedoch am Obernberger Schlussmann, beim zweiten Versuch setzte Erlinger das Leder ins Außennetz. Die Prambachkirchener waren nun am Drücker, hatten wenig später aber zwei Mal Pech - 60 Sekunden nachdem Manuel Eichinger einen Kopfball an die Latte gesetzt hatte, traf auch Binder nur das Aluminium. Im zweiten Durchgang ging es zumeist nur in eine Richtung. Die Union setzte die Gäste unter Druck und kreierte auch etliche Chancen, scheiterte jedoch an deren Verwertung bzw am herausragenden Torwart Püschel. In Minute 82 waren die Gäste, die in Halbzeit zwei vorwiegend mit dem Verteidigen beschäftigt waren, nur noch zu zehnt, als der bereits verwarnte Sanel Salletmayr nach einem Foul erneut Gelb sah und mit der Ampelkarte vom Platz flog. In numerischer Überzahl ließen die Prambachkirchener nichts unversucht, den Ausgleich zu erzielen, die Hausherren liefen dem Rückstand aber vergeblich hinterher. In Minute 92 brandete auf der Sportanlage dann aber doch Jubel auf - nach einer weiten Freistoßflanke von Eichinger köpfte Erlinger den Ball zur Mitte, Gruber fackelte nicht lange und versenkte das Leder. Kurz danach war Schluss, wurden mit einem 1:1-Remis die Punkte geteilt, weshalb beide Teams auf den ersten Saisonsieg weiter warten müssen.

Stefan Jäger, Trainer Union Prambachkirchen:

"Auch wenn wir durch den Lucky Punch eine Niederlage im letzten Moment verhindern konnten, hält sich die Freude über das Unentschieden in Grenzen und trauern einem möglichen Sieg nach, haben den Befreiungsschlag aufgrund einer mangelnden Chancenverwertung aber verpasst. Dennoch hat die Mannschaft tolle Moral bewiesen, hat stets an sich geglaubt und ist bis zum Schluss angerannt. Da man mit Unentschieden nicht vom Fleck kommt, starten wir am kommenden Sonntag den nächsten Anlauf und werden im Auswärtsspiel gegen Rainbach versuchen, den ersten Dreier einzufahren".

