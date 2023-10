5:2! Union Raab dreht Pausenrückstand und gewinnt daheim gegen Waizenkirchen

Details Montag, 09. Oktober 2023 20:42

In der achten Runde der 1. Klasse Nord-West kreuzten am Sonntagnachmittag die Union Raab mit dem SV Waizenkirchen die Klingen. Der Aufsteiger aus Raab hält derzeit bei 12 Punkten und ist im oberen Tabellendrittel zu finden, die Waizenkirchner befinden sich mit zehn Zähler hingegen im Tabellenmittelfeld. Vor einer Woche gab es für beide Teams nichts zu holen, Waizenkirchen verlor gegen Kopfing deutlich mit 5:1, Raab musste sich in St. Roman mit 4:1 geschlagen geben. Auf die Zuseher wartet deshalb eine spannende Partie. Schlussendlich konnten sich die Raaber durchsetzen und feierten in diesem torreichen Spiel einen 5:2-Erfolg.

Waizenkirchen dreht Rückstand in ausgeglichener ersten Spielhälfte

Rund 150 Zuseher verfolgten diese Partie in Raab. Von Beginn an war das Spiel auf Augenhöhe, auf beiden Seiten kam es zu den ersten Chancen. Nach 25 Minuten durften die Heimfans den ersten Treffer bestaunen. Ein schöner Steckpass fand David Capek, der mit einem Heber Waizenkirchen-Torhüter Perndorfer überwinden konnte. Diese Führung hielt aber nicht lange an, nur fünf Minuten später war es Kevin Schatzlmair, nach einem Spielzug über die rechte Seite, der einen Gegenspieler aussteigen ließ und den Ausgleich erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff kamen die Waizenkirchner nochmals über die linke Seite, einen Abpraller verwertete Schatzlmair zum 2:1 für die Gäste. Eine ausgeglichene Partie in Spielhälfte eins endete mit einer knappen Gästeführung.

Raab kommt besser aus der Pause und zündet Offensivfeuerwerk

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischte die Reitinger-Elf. Nur wenige Minuten nach dem Pausengang konnten die Raaber die Gästeabwehr aushebeln, Johannes Wilflingseder überlupfte schließlich den gegnerischen Torhüter zum 2:2-Ausgleichstreffer. Nach schöner Kombination durch Eder und Sip kam Letzterer schließlich zum Abschluss und vollendete in die Ecke (58.) zur 3:2-Führung. Waizenkirchen wurde in der zweiten Spielhälfte einfach nicht mehr zwingend gefährlich, kam zwar noch zu den ein oder anderen Chancen, diese konnten die Gäste aber nicht mehr verwerten. So machte Raab beim Toreschießen weiter, Rene Strasser überhebte einen Gegenspieler und schloss schlussendlich volley ab – 4:2! Kurz vor Schluss wieder Raab im Offensivspiel, Capek wurde im Strafraum gefoult, Schiedsrichter Hemetsberger entschied auf Elfmeter und Patrick Reitinger verwandelte diesen zum 5:2 Schlusspunkt. Raab kann damit einen verdienten Heimsieg feiern.

Stimme zum Spiel:

Michael Zweimüller, Sportlicher Leiter Union Raab:

„Beide Mannschaften spielten im ersten Durchgang einen ordentlichen Fußball, auch Waizenkirchen kam zu guten Chancen. In den ersten 45 Minuten war es ein offenes Spiel, beide Mannschaften hatten gute Möglichkeiten, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt kein Offensivfeuerwerk war, eine unterhaltsame Begegnung halt. Wir sind gleich gut in die zweite Halbzeit gestartet und konnten gleich ausgleichen. Spielerisch waren wir dann aktiver nach der Pause, haben das Heft in die Hand genommen. Waizenkirchen konnte an die Leistung der ersten 45 Minuten nicht mehr anknüpfen, sie haben aber dennoch gut gespielt.“

