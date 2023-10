SV Waizenkirchen beendet Sieglos-Serie im Spiel gegen Tabellenschlusslicht

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 14:38

Den Auftakt in die 11. Runde der 1. Klasse Nord-West machte am Samstagnachmittag die Partie zwischen dem SV Waizenkirchen und der SPG Obernberg/Ort. Waizenkirchen spielte vor einer Woche gegen St. Marienkirchen unentschieden und hält nach 10 Spielen bei 11 Punkten, damit liegt die Erlach-Elf im unteren Tabellenmittelfeld. Doch auch für Obernberg gab es in der letzten Runde nichts zu holen, musste man sich gegen St. Roman deutlich mit 3:0 geschlagen geben und steht in der Tabelle mit nur zwei Zählern am Tabellenende. Waizenkirchen geht damit als Favorit in die Partie – am Ende konnte sich die Erlach-Elf knapp mit 2:1 durchsetzen!

Je ein Treffer auf beiden Seiten in Durchgang eins

Lange dauerte es in Waizenkirchen nicht, bis es vor rund 200 Besuchern zum ersten Aufreger in der Partie kam. Nach nur 120 Sekunden wurde im Strafraum ein Gäste-Spieler zu Boden gebracht – Schiedsrichter Culcu entschied auf Strafstoß. Oliver Sabelja trat an und verwandelte diesen zur 1:0-Führung für das Tabellenschlusslicht. In weiterer Folge des Spiels kamen beide Mannschaften zu der ein oder anderen Chance, bis zur Halbzeitpause war es eine sehr ausgeglichene Partie. Doch mit der Führung für Obernberg sollte es nicht in die Kabinen gehen, denn kurz vor der Halbzeitpause gelang den Heimischen der Ausgleichstreffer. Nach einer schönen Einzelaktion von Marko Lekic-Ninic erzielte der Waizenkirchner das Tor zum 1:1. Dann war mit der ersten Spielhälfte auch Schluss – es ging mit einem ausgeglichenen 1:1 in die Pause.

Waizenkirchen dreht Partie kurz nach der Halbzeitpause

Das erste große Highlight im zweiten Durchgang ließ nicht lange auf sich warten, in Spielminute 51 wurde Gregor Mair mit einem Diagonalball in Szene gesetzt und traf vom Strafraum aus zum 2:1. Obernberg/Ort war zwar bemüht den Ausgleich herbeizuführen, das gelang den Gästen aber nicht, hüben wie drüben kam es noch zur ein oder anderen Torchance, die Beste hatten die Gäste kurz vor Schluss, als nach Freistoßhereingabe ein Abschluss nur knapp über das Tor ging. Nach 90 Minuten war dann Schluss – Waizenkirchen gewinnt in einem ausgeglichenen Spiel knapp mit 2:1.

Stimme zum Spiel:

Michael Aigner, Sportlicher Leiter SV Waizenkirchen:

„Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel über 90 Minuten. In der zweiten Halbzeit ging es hin und her. Kurz vor Ende hatte Obernberg noch eine gute Aktion auf den Ausgleich, das war die letzte Situation vor dem Abpfiff.“

