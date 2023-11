Keine Tore im Spiel zwischen Tabellenführer Union St. Roman und Rainbach

Details Montag, 30. Oktober 2023 17:09

Die Union St. Roman empfing in Runde 11 der 1. Klasse Nord-West am Sonntagnachmittag die Union Rainbach im Innkreis. In der Tabelle stehen die Heimischen deutlich besser da, hat man ja die Tabellenführung inne. Die Rainbacher befinden sich tabellarisch hingegen im Mittelfeld, nach zehn Spielen hat man 15 Punkte am Konto, bei St. Roman sind es um sechs Zähler mehr. Vergangene Woche gab es für beide Teams Siege zu bejubeln: St. Roman war beim SV Obernberg erfolgreich (3:0), Rainbach setzte sich zu Hause gegen Prambachkirchen durch (2:0). Es erwartet die Zuseher also eine spannende Partie, der Tabellenführer geht natürlich als Favorit in dieses Spiel, am Ende schaute jedoch nur ein torloses Unentschieden heraus.

St. Roman durch Standards immer wieder gefährlich – Gäste lassen nichts anbrennen

Rund 250 Besucher verfolgten dieses Spiel am Sportplatz der Union St. Roman. Die Heimischen waren von Beginn an etwas besser im Spiel, gingen bereits vermeintlich früh in dieser Partie in Führung, der Treffer zählte aufgrund einer Abseitsstellung aber nicht. Mit Fortdauer des Spiels verteidigten die Gäste souverän, ließen nicht wirklich etwas anbrennen. St. Roman wurde durch Standardsituationen immer wieder gefährlich, über die Torlinie ging der Ball am Ende der ersten Halbzeit auf beiden Seiten aber nicht – 0:0 der Spielstand nach 45 Minuten damit.

Auch der zweite Durchgang endet torlos

Auch im zweiten Durchgang kamen die Rainbacher durch Konter das ein oder andere Male vor das Tor, doch auch hier wurde die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Gerald Reisegger nicht zwingend gefährlich. In der Offensive des Tabellenführers tat sich an diesem Tag auch nur verhältnismäßig zu den vergangenen Spielen wenig, schlussendlich schaute hüben wie drüben kein Treffer heraus – die Partie in St. Roman endet damit torlos Unentschieden.

Stimme zum Spiel

Gerald Reisegger, Trainer Union Rainbach im Innkreis:

„Es war ein Spiel mit vielen Zusehern, eine tolle Kulisse. In Summe war es ein gerechtes Unentschieden. St. Roman war bei Standards immer gefährlich, wir kamen durch Konter das ein oder andere Mal vor das Tor und verteidigten gut.“

