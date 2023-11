1:1! SPG ATSV Schärding/SK 1b und Sigharting/Andorf 1b teilen die Punkte

Details Sonntag, 05. November 2023 21:21

Die SPG ATSV Schärding/SK 1b hatte Sonntagnachmittag die SPG Sigharting/Andorf 1b in der 12. Runde der 1. Klasse Nord-West zu Gast. Für die Schärdinger läuft es in dieser Spielzeit bislang noch gar nicht, hat man nach elf Spielen gerade einmal acht Punkte am Konto. Damit liegen die Schärdinger am drittletzten Tabellenrang. Die Gäste sind hingegen im Mittelfeld der Tabelle zu finden, nach elf Spielen hat man 17 Zähler am Punktekonto. Vergangene Runde gewann Sigharting/Andorf in Raab mit 2:1, die Schärdinger SPG verlor in Münzkirchen mit 5:1 deutlich. Die Gäste gehen damit auch als Favorit in dieses Spiel, am Ende kam man über eine Punkteteilung allerdings nicht hinaus.

Schärding liegt durch ein Zauner-Tor zur Pause knapp vorne

Vor rund 180 Besuchern kamen beide Mannschaften auf das Spielfeld. Durch einen Eigenfehler der SPG Sigharting/Andorf nach rund 20 Minuten kam Nikolaus Zauner an den Ball und vollendete zur viel umjubelten 1:0-Führung. Im weiteren Verlauf waren die Gäste nicht präsent genug, um den Ausgleich herbeizuführen, die Schärdinger hatten ebenso keine wirklichen Chancen. Daher ging eine ausgeglichene und chancenarme Begegnung nach 45 Minuten mit einem 1:0 in die Pause.

Gäste mit Ausgleich kurz nach Pause - wilde Schlussphase mit zwei Riesenchancen auf den Siegestreffer und drei roten Karten

Nach Wiederbeginn war das Spiel auch recht offen, Ratzenberger konnte den Spielstand nach 53 Minuten nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen egalisieren. Hüben wie drüben gab es im weiteren Verlauf noch die ein oder andere Chance auf den entscheidenden Siegestreffer. In der Schlussphase ließen die Gäste noch zwei Riesenchancen aus, ehe es kurz vor Schluss für Schiedsrichter Hainbuchner nochmal viel zu tun gab: Tolga Celepci (SPG Sigharting/Andorf 1b, Gelb/Rot, Foulspiel), Janik Krautzer (SPG ATSV Schärding/SK 1b, Rot, Tätlichkeit) und Josef Bögl (SPG ATSV Schärding/SK 1b, Trainer, Rot, Tätlichkeit) wurden kurz vor Abpfiff noch vom Platz gestellt. Die Partie endete schlussendlich mit einer 1:1-Punkteteilung.

Stimme zum Spiel:

Josef Wolfsberger, Trainer SPG Sigharting/Andorf 1b:

„Wir sind durch einen Eigenfehler früh in Rückstand geraten, dann war das Spiel bis zur Pause recht ausgeglichen, wir waren am Platz nicht wirklich präsent, Schärding kam auch nicht zu den guten Chancen. In der zweiten Spielhälfte war es aus unserer Sicht besser, es hat hüben wie drüben Möglichkeiten gegeben und wir hatten kurz vor Spielende zwei 100%ige Torchancen auf den Sieg.“

