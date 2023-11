Vier Huber-Tore bescheren TSV St. Marienkirchen/Schärding 6:1-Kantersieg gegen Raab

Details Montag, 06. November 2023 18:44

Am Sonntagnachmittag kam es in der 12. Runde der 1. Klasse Nord-West zum Aufeinandertreffen zwischen dem TSV St. Marienkirchen bei Schärding und der Union Raab. Die Heimmannschaft steht nach 11 Spielen bei 18 Punkten, damit liegen die St. Marienkirchner im oberen Tabellendrittel. Vergangene Woche konnte man das Gastspiel bei der Union Kopfing mit 4:1 für sich entscheiden. Doch auch der Aufsteiger aus Raab präsentiert sich in der bisherigen Spielzeit sehr stark und belegt nach 21 Zählern aus 11 Spielen Tabellenrang drei, obwohl man vergangene Woche gegen die SPG Sigharting/Andorf 1b mit 2:1 verlor. Es wartete damit eine spannende Partie auf die Zuseher, inder sich die Heimischen am Ende deutlich mit 6:1 durchsetzten.

Knappe Pausenführung von St. Marienkirchen

Vor knapp 150 Besuchern kamen die beiden Mannschaften in St. Marienkirchen auf das Spielfeld. Die Heimischen starteten gut in die Begegnung, kamen in den ersten Minuten auch gleich das ein oder andere Mal vor das Tor. Für den Führungstreffer nach rund zehn Minuten sorgte schließlich Sebastian Huber, der nach einer Hereingabe vom Flügel zum 1:0 traf. Bis zur Halbzeitpause konnten die Raaber keinen weiteren Gegentreffer mehr zulassen, blieben in der Offensive aber noch zu ungefährlich. St. Marienkirchen geht damit mit einem knappen Vorsprung in die Kabinen.

Fünf weitere Tore in Durchgang zwei für Hausherren – Bachschweller-Treffer für Raab bleibt Ehrentreffer

Nach Wiederbeginn kam der Offensivexpress der St. Marienkirchner so richtig ins Rollen, so gelang der Mokrovic-Elf in Spielhälfte zwei noch ganze fünf weitere Treffer. Doch der Reihe nach: Bernhard Zauner traf rund zehn Minuten nach dem Pausengang nach einem Stanglpass zum 2:0. Zuvor hatten die Raaber noch einige gute Möglichkeiten auf den Ausgleich, die die Gäste aber einfach nicht verwerten konnten. Durch einen direkt verwandelten Freistoß von Sebastian Huber ins lange Eck konnten die Gastgeber die Führung weiter ausbauen (63.). Nur wenige Minuten später St. Marienkirchen wieder im Angriff – schließlich brachte Stefan Mair den Ball im eigenen Tor unter – 4:0! Sebastian Huber hatte aber noch nicht genug, kam infolge noch zu zwei weiteren Tore nach einem herrlichen Weitschuss sowie einem Kopfballtreffer (75., 78.) – damit netzte der Spieler der Heimischen zum vierten Mal ein. Vor Schluss gelang der Union Raab gelang in Spielminute 83 noch der Ehrentreffer, als Florian Bachschweller per Kopf in die Ecke traf. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss – St. Marienkirchen feiert gegen Raab nach knapper Pausenführung einen 6:1-Kantersieg.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.