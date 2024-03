Union Schardenberg startet dank 4:2-Auswärtssieg gegen SV Waizenkirchen erfolgreich in die Rückrunde

Details Samstag, 16. März 2024 20:13

Den Auftakt ins Kalenderjahr 2024 machte in der 1. Klasse Nord-West das Duell zwischen dem SV Waizenkirchen und der Union Schardenberg im Rahmen des 14. Spieltages. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Drittel der Tabelle, womit ein "Dreier" zum Start in die Rückrunde für beide Mannschaften von Vorteil wäre. Das Hinspiel hatte die Union Schardenberg knapp für sich entschieden und mit 3:2 gewonnen. Einen Favoriten konnte man in diesem Spiel nicht festlegen, schlussendlich setzte sich die Schardenberger mit einem 2:4-Auswärtssieg in Waizenkirchen durch.

Schardenberger Führungstreffer nach Standardsituation

Vor rund 300 Besuchern kamen beide Mannschaften am regnerischen Samstagnachmittag auf das Spielfeld in Waizenkirchen. Nach 12 Spielminuten war der Ball auch bereits erstmals im Netz: Nach einem Eckstoß kam der aufgerückte Verteidiger Maximilian Mayr-Steffeldemel per Kopf ans Leder und nickte zur Führung für die Gäste ein. Florian Friedl und Christoph Glas hatten im ersten Durchgang noch weitere gute Möglichkeiten, bis zur Halbzeitpause diese Führung für die Schwarz-Weißen auszubauen. Glas hatte den gegnerischen Torhüter bereits umkurvt, scheiterte am Ende aber an einem Verteidiger der Heimischen. Die beste Chance für Waizenkirchen kam nach einem Flanken-Flugball, der das Aluminium streifte. Mit einer 1:0-Gästeführung ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Waizenkirchen kommt zum Ausgleich - Schardenberg neuerlich mit der Führung

Auch den besseren Start in die zweite Spielhälfte erwischten die Gäste aus Schardenberg. Doch dann kamen auch die Hausherren zu mehr Spielanteilen und nach 65 Minuten schließlich auch zum 1:1-Ausgleich. Moritz Wolfsteiner verwandelte einen Freistoß aus gut 18 Metern via Innenstange und konnte den Spielstand egalisieren. Danach war das Spielgeschehen ausgeglichen, aufgrund zweier Abwehrfehler der Heimischen konnten die Schardenberger durch Dominik Altmann (75.) und Christoph Glas (80.) die Führung aber ausbauen, somit ging es mit einer 1:3-Gästeführung in die Schlussphase. Schwarz-Weiß konnte den Deckel aber nicht draufmachen und Waizenkirchen kam durch einen verwandelten Strafstoß von David Stockinger zum 2:3 noch einmal ran. Doch wirkliche Spannung kam nicht mehr auf, denn nur kurze Zeit später sorgte Dominik Altmann für die endgültige Entscheidung. Damit siegten die Schardenberger auswärts in Waizenkirchen mit 2:4.

Der SV Waizenkirchen tritt am Freitag, den 22.03.2024, um 19:00 Uhr, beim FC Münzkirchen an. Zwei Tage später (15:30 Uhr) empfängt die Union Schardenberg die Union Kopfing.

Stimme zum Spiel

Dominik Huber, Union Schardenberg:

„Es waren schwierige Verhältnisse, es hat noch gehagelt und geregnet, der Platz war tief und schwer zu bespielen. Wir haben es heute mit vielen Diagonalen und langen Bällen probiert, was uns am Ende auch geglückt ist. Es war eine offene Partie, zwei Treffer wurden uns aber am Silbertablett serviert. Von den Chancen her waren wir schon überlegen, konnten die klaren Möglichkeiten aber nicht ummünzen. Unter dem Strich haben wir von ihren Fehlern profitiert und der Sieg geht am Ende sicher in Ordnung, auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt vier Tore schießen müssen. Es waren auf beiden Seiten viele lange Bälle dabei und ein kampfbetontes Match.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.