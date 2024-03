Sieben-Tore-Spektakel und kurioser Ausschluss bei TSV St. Marienkirchen-Sieg gegen Obernberg/Ort

Details Montag, 25. März 2024 12:06

Der 15. Spieltag in der 1. Klasse Nord-West hielt unter anderem am Sonntagnachmittag das Duell zwischen der SPG Obernberg/Ort und dem TSV St. Marienkirchen/Schärding bereit. Die Gäste, welche im oberen Tabellendrittel präsent sind, gingen gegen das Tabellenschlusslicht aus Obernberg als klarer Favorit in dieses Match. Den Frühjahrsauftakt gestaltete St. Marienkirchen mit einem 3:1-Sieg erfolgreich, Obernberg verlor knapp mit 2:3. Das Hinspiel hatte St. Marienk. für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert. Aufgrund der Ausgangslage ist der 4:3-Auswärtserfolg für die Gelb-Schwarzen keine große Überraschung, obgleich die Rede von einer engen Partie war.

Blitzstart in Obernberg – zwei Tore nach fünf Minuten

Rund 200 Besucher fanden am Sonntagnachmittag den Weg ins Stauseestadion nach Obernberg am Inn, um dieses Duell der 15. Runde zu verfolgen. Kaum haben alle Zuseher ihre Plätze eingenommen, ging St. Marienkirchen nach 180 Sekunden in Front. Ein schöner Angriff der Gäste samt einem Eigenfehler der Obernberger führte dazu, dass die Kugel zu Bernhard Zauner kaum, der mit einem Abschluss in die linke Ecke zum 1:0 traf. Doch lange hielt diese Führung nicht an, in Spielminute fünf trat Michael Brandmayer einen Freistoß aus halbrechter Position herrlich in die linke Kreuzecke. Das Tabellenschlusslicht aus Obernberg konnte die Partie nach 21 Minuten sogar noch drehen. Nach einer Konteraktion kam die Kugel zu Csaba Ferko, der sich die Gelegenheit nicht nehmen ließ und das 2:1 erzielte. St. Marienkirchen kam kurz vor dem Pausenpfiff allerdings noch zu einer Angriffssequenz und Julian Untermaierhofer nützte einen Fehler der Heimischen eiskalt aus – 2:2! Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabinen.

Torspektakel geht auch in Durchgang zwei weiter - St. Marienkirchen in Schlussphase nur mehr zu zehnt

Zehn Minuten nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Peparim Dauti konnte Bernhard Zauner seinen Doppelpack schnüren und St. Marienkirchen wieder in Führung bringen – 3:2 für die Gäste. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde Julian Untermaierhofer aufgrund von zwei ungeschickten Aktionen – zuerst brauchte er zu lange, um das Spielfeld nach einer Behandlung zu verlassen, dann kam er unangemeldet wieder auf das Spielfeld zurück – vom Platz verwiesen und musste frühzeitig unter die Dusche. Sebastian Huber machte in Minute 83 per Distanzschuss den Deckel drauf. Das 3:4 für Obernberg nach einer Eckball-Hereingabe in der Nachspielzeit durch Florian Steiger kam zu spät. Damit verliert das Tabellenschlusslicht aus Obernberg eine enge Partie gegen St. Marienkirchen nur knapp mit 3:4.

Während die SPG Obernberg/Ort am kommenden Samstag den ATSV Handyshop.at Schärding/SK empfängt, bekommt es St. Marienkirchen/S. am selben Tag mit der Union CAB Rainbach/Innkreis zu tun.

Stimme zum Spiel:

Ronald Pargfrieder, Obmann SPG Obernberg/Ort:

„Das Spiel war relativ ausgeglichen, es waren Chancen auf beiden Seiten vorhanden. Das 3:4 kam aus unserer Sicht leider zu spät.“

