Union Neukirchen/Walde feiert ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen Raab

Mit der Union R&R Web Neukirchen/Walde und der Union Kogler-Dach Raab trafen am Sonntag zwei Topteams unter dem Deckmantel der 15. Runde in der 1. Klasse Nord-West aufeinander. Zum Jahresauftakt gab es für die Raaber ein Remis gegen Rainbach, Neukirchen verlor gegen Kopfing klar mit 1:5. Die Gastgeber hatten im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:0 durchgesetzt, auch in dieser Partie war es eine klare Angelegenheit zugunsten von Neukirchen, die mit 4:0 weitere drei Punkte einfuhren.

Neukirchen legt schwungvoll los

Kaum war das Spiel von Referee Waldl angepfiffen, lag die Union R&R Web Neukirchen/W. bereits in Front. Zoltan Puskas markierte in der fünften Minute bereits die Führung für sein Team. Nach einer Hereingabe vom Flügel verwandelte er diese aus Nahdistanz per Kopf zum 1:0. In der 15. Spielminute durften die Heimfans bereits das nächste Mal jubeln: Mit einer schönen Einzelaktion traf Richard Bodnar zum 2:0. In dieser Tonart ging es auch weiter, es spielten fast nur die Heimischen und nach einer halben Stunde war die Kugel zu dritten Mal im Netz: Christopher Probst nutzte einen Torwartfehler eiskalt aus. Mit dem deutlichen 3:0-Vorsprung ging es nach 45 Minuten auch zur Pausenansprache.

Heimteam lässt in Halbzeit zwei nichts mehr anbrennen

Auch nach Wiederbeginn war die Pest-Elf das deutlich stärkere Team, von Raab kam einfach zu wenig. So war es nach einer Stunde erneut Richard Bodnar, der eine Hereingabe vom Flügel volley nahm und zum 4:0 traf. Doppelpack vom Offensivspieler der Neukirchner! In der Schlussphase des Spiels ließen die Heimischen noch zahlreiche Chancen auf weitere Treffer aus, damit ist nach 90 Minuten der 4:0-Erfolg für die Pest-Mannschaft auch mehr als verdient. Nach der 1:4-Niederlage ist das ein wichtiger Sieg für die Neukirchner, Raab hingegen ist im neuen Jahr noch sieglos (1U, 1N). Tabellarischen stehen die „Boys in Green“ nun auf Rang drei, Raab fällt auf Platz fünf zurück.

Für das nächste Spiel reist Neukirchen/W am 01.04.2024 zur SPG Sigharting/Andorf 1b, am selben Tag empfängt die Union Raab die Union Steinbrunn Schardenberg.

Stimme zum Spiel:

Krisztian Pest, Trainer Union R&R Web Neukirchen/Walde:

„Der Sieg war verdient, wir hätten noch das ein oder andere Tor schießen müssen. Die erste Halbzeit war schon sehr deutlich und wir haben das Spiel eigentlich nach 45 Minuten schon entschieden. Wir haben auch in Durchgang zwei sehr gut gespielt und einige Torchancen herausgespielt.“

