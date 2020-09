SV Waizenkirchen triumphiert bei Antiesenhofen/Ort

Details Montag, 31. August 2020 13:25

Mit einer 0:4-Niederlage hat die SPG Antiesenhofen/Ort auch das dritte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Guschlbauer Waizenkirchen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Antiesenhofen/Ort geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als David Stockinger das schnelle Führungstor für den SV Guschlbauer Waizenkirchen erzielte. Der SV Waizenkirchen erzielte in der 21. Minute das 0:2 durch Norbert Kánya. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Gerald Aigner auf Seiten des Gasts das 0:3. Für Antiesenhofen ein doppelter Rückschlag kurz vor der Halbzeit, da Lukas Reisegger mit glatt-rot vom Platz gestellt wurde. Waizenkirchen dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Antiesenhofen kann nach verpatzter erster Hälfte kein Feuer mehr entfachen

Fabian Auinger baute den Vorsprung des SV Guschlbauer Waizenkirchen in der 72. Minute aus. Die Heimischen hatten auch im zweiten Durchgang keine Antwort auf das sichere und organisierte Spiel des Gasts. Am Ende behielt der SV Waizenkirchen gegen Antiesenhofen/Ort die Oberhand.

Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft aus Antiesenhofen/Ort zu Buche. Die Abschlusstabelle führte die Heimmannschaft in der vergangenen Saison mit elf Punkten auf dem zwölften Platz auf.

Waizenkirchen hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man zweimal die Punkte geteilt. 19 Punkte und Platz neun – so lautete die Ausbeute des SV Guschlbauer Waizenkirchen nach 13 Spielen in der vergangenen Spielzeit. Mit fünf Punkten auf der Habenseite steht der SV Waizenkirchen derzeit auf dem vierten Rang.

1. Klasse Nord-West: SPG Antiesenhofen/Ort – SV Guschlbauer Waizenkirchen, 0:4 (0:3)

10 0:1 David Stockinger

21 0:2 Norbert Kánya

42 0:3 Gerald Aigner

72 0:4 Fabian Auinger

