Union Kopfing triumphiert in Raab

Mit 0:4 verlor die Union IMC Schneiderbauer Raab am vergangenen Sonntag deutlich gegen die Union Josko Kopfing und musste damit die zweite Niederlage der Saison einstecken. Für Kopfing war es erst das dritte Spiel, aber der zweite Sieg, wodurch man weiter ungeschlagen bleibt.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Es waren eher zerfahrene 45. Minuten ohne wirkliche Großchancen. Die Gäste konnten durchaus mehr Spielanteile verzeichen, wussten aber im Angriffsdrittel nichts damit anzufangen.

Völlig anderes Bild in Hälfte zwei

Was die 180 Zuschauer in der ersten Hälfte nicht zu sehen bekamen, machten die Gäste im zweiten Durchgang wieder gut, es fielen endlich Tore. Lukas Josef Gahleitner brachte die Union Raab per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 53. und 60. Minute vollstreckte. Der Gast kam nun richtig in Fahrt und spielte weiter auf Sieg. Für das 3:0 der Union Kopfing sorgte Philipp Jell, der in Minute 69 zur Stelle war. Peter Nagy besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den Gast (78.). Am Ende verbuchte Kopfing gegen die Union IMC Schneiderbauer Raab dank einer starken zweiten Hälfte einen Sieg.

Mit sechs Zählern aus vier Spielen stehen die Gastgeber momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Die Union Josko Kopfing will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Mit sieben Punkten auf der Habenseite steht die Union Kopfing derzeit auf dem vierten Rang.

1. Klasse Nord-West: Union IMC Schneiderbauer Raab – Union Josko Kopfing, 0:4 (0:0)

53 0:1 Lukas Josef Gahleitner

60 0:2 Lukas Josef Gahleitner

69 0:3 Philipp Jell

78 0:4 Peter Nagy

