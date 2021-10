Kalmars machen den Unterschied - 3:0-Sieg von Lambrechten gegen Neukirchen/W.

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 11:57

Durch zwei Treffer von Bence Kalmar und einem von Gergö Kalmar erreichte SV Bäck Baggerungen Lambrechten in der neunten Runde der 1. Klasse Nord-West einen 3:0-Sieg bei Union R&R Web Neukirchen/W. 200 Zuseher waren am Samstag in der R&R Web-Arena Neukirchen dabei.

Die erste erwähnenswerte Aktion kam von Schiedsrichter Jürgen Schönauer, welcher in der 17. Minute Manuel Pühringer von den Hausherren aufgrund einer Torchancenverhinderung die Rote Karte zeigte. Nur eine Minute darauf sorgte Bence Kalmar per Elfmeter für das erste Tor dieses Spiels, als er in der 18. Minute für die Gäste aus Lambrechten ins Schwarze traf. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten 0:1-Stand in die Kabine.



K.u.K.-Power



Nach der Halbzeitpause sorgten Bence und Gergö letztendlich klare Verhältnisse: Bence Kalmar schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.). In der 82. Minute legte der Gast zum 3:0 nach: Gergö Kalmar sorgte mit einem erfolgreich verwerteten Freistoß für einen 3:0-Endstand. Ein in Summe starker Auftritt ermöglichte SV Bäck Baggerungen Lambrechten am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Union R&R Web Neukirchen/W.





Union R&R Web Neukirchen/W. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern: Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für das Heimteam gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit zwölf Zählern aus neun Spielen steht Neukirchen/Walde momentan im Mittelfeld der Tabelle, nämlich mit einem 18:22-Torverhältnis und 12 Punkten auf dem sechsten Rang. In dieser Saison sammelte die Union R&R Web Neukirchen/W. bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen. Neukirchen/Walde baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.



SV Bäck Baggerungen Lambrechten hingegen steht mit einem 24:15-Torverhältnis und 18 Punkten auf dem vierten Platz. Nach neun Runden lautet die Bilanz: sechs Siege und drei Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Neukirchen/W zur Union St. Roman, zeitgleich empfängt Lambrechten TSV Langgruppe Ort im Innkreis.

1. Klasse Nord-West: Union R&R Web Neukirchen/W. – SV Bäck Baggerungen Lambrechten, 0:3 (0:1)

18 Bence Kalmar 0:1

51 Bence Kalmar 0:2

82 Gergoe Kalmar 0:3

