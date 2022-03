Zwölf Partien ohne Niederlage: SV Riedau setzt Erfolgsserie fort - 1:0 bei St. Marienkirchen/Schärding

Details Montag, 28. März 2022 19:51

Niklas Aigner erzielte den einzigen Tagestreffer beim 1:0-Auswärtssieg von SV Luksch Riedau gegen TSV St. Marienkirchen/Schärding. Damit bleibt der Gewinner weiter souveräner Tabellenführer der 1. Klasse Nord-West.

Der Unparteiische Thomas Pusch setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Nach der Spielpause war Niklas Aigner zur Stelle und markierte das 1:0 des SV Luksch Riedau (57.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Tabellenprimus aus Riedau und TSV St. Marienkirchen/Schärding aus.

St. Marienkirchen/Schärding rutscht ab um einen Platz

Der TSV St. Marienkirchen/Schärding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. TSV St. Marienkirchen/Schärding musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der TSV St. Marienkirchen/Schärding überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Wer soll den SV Luksch Riedau noch stoppen? Der SV Riedau verbuchte gegen TSV St. Marienkirchen/Schärding die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Nord-West weiter an. Mit nur zehn Gegentoren stellt der SV Luksch Riedau die sicherste Abwehr der Liga. Der SV Luksch Riedau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu. Den SV Luksch Riedau scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Während TSV St. Marienkirchen/Schärding am kommenden Sonntag die Union CAB Rainbach/Innkreis empfängt, bekommt es der SV Luksch Riedau am selben Tag mit der Union Josko Kopfing zu tun.

1. Klasse Nord-West: TSV St. Marienkirchen/Schärding – SV Luksch Riedau, 0:1 (0:0)

57 Niklas Aigner 0:1