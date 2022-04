Lambrechten kämpft sich zum Punkt - 2:2 gegen Riedau

Details Sonntag, 10. April 2022 18:25

Vor 200 Zuschauern trennten sich SV Bäck Baggerungen Lambrechten und SV Luksch Riedau mit einem 2:2.

Die ersten zwei Treffer fielen innerhalb von zwei Minuten: Der Tabellenführer aus Riedau ging durch Tobias Leidinger in der 18. Minute in Führung. Jannik Wesner versenkte die Kugel zum 2:0 für den SV Luksch Riedau nur eine Minute später (19.). Bence Kalmar traf zum 1:2 zugunsten des SV Bäck Baggerungen Lambrechten per Elfmeter (34.). Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des SV Luksch Riedau bestehen. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Gabriel Badegruber zum 2:2 (94.) Lambrechten vor der Niederlage bewahrte. Der SV Luksch Riedau wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem SV Bäck Baggerungen Lambrechten die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Riedau weiter souveräner Tabellenerster

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt der SV Bäck Baggerungen Lambrechten den fünften Platz in der Tabelle ein. Neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte man zuletzt einen Sieg.

Nach 17 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV Luksch Riedau 42 Zähler zu Buche. 41 Tore – mehr Treffer als der SV Riedau erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Nord-West. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Luksch Riedau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 14 Spiele ist es her.

SV Bäck Baggerungen Lambrechten trifft am 18.04.2022 auf den TSV St. Marienkirchen/Schärding und der SV Luksch Riedau spielt gegen die Union St. Roman.

1. Klasse Nord-West: SV Bäck Baggerungen Lambrechten – SV Luksch Riedau, 2:2 (1:2)

94 Gabriel Badegruber 2:2

34 Bence Kalmar 1:2

19 Jannik Wesner 0:2

18 Tobias Leidinger 0:1