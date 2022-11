Mokrovic-Elf entführt aus Diersbach Last-Minute-Punkt

Details Sonntag, 13. November 2022 12:38

In einem Nachholspiel zur achten Runde der 1. Klasse Nord-West stand das interessante Kräftemessen zwischen der Union Sanube Diersbach und dem TSV St. Marienkirchen/Schärding auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem punktegleichen Tabellendritten ging es am Samstagnachmittag um "big points". Beide Mannschaften hatten die Chance, mit einem "Dreier" Anschluss an die beiden Top-Teams aus Lambrechten und Natternbach zu finden. Die Hausherren gingen zwei Mal in Führung und hatten den neunten Saisonsieg vor Augen, ehe sich in den Schlussminuten die Ereignisse überschlugen. Zunächst konnte die Gästeelf von Trainer Alexander Mokrovic einen Elfmeter nicht verwerten, in Minute 93 gelang TSV-Kapitän Dominik Wimmeder dann aber doch der Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Mayrhofer verwandelt strittigen Elfmeter

Nach fünf Siegen in Serie fanden die Gäste vor rund 150 Besuchern gut ins Spiel und erarbeiteten sich in der Rotex Sonnenschutz Arena in der Anfangsphase ein leichtes Übergewicht. Die Mokrovic-Elf fand auch die erste klare Chance vor, Laurenz Bruneder konnte diese aber nicht nutzen. Danach bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes und überaus faires Match zu sehen. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, Aufregung in der Arena. Im Laufduell mit einem Diersbacher Angreifer beging Wimmeder vermutlich vor der Strafraumgrenze ein Foul, Schiedsrichter Hinterhölzl sah dieses Vergehen jedoch im Sechzehner und zeigte auf den Punkt - Tobias Mayrhofer verwandelte den strittigen Elfmeter zum 1:0-Pausenstand.

Eigentor beschert Mokrovic-Elf Ausgleich - erneute Diersbacher Führung

Drei Minute nach Wiederbeginn bescherte den Kickern aus St. Marienkirchen ein Eigentor den Ausgleich. Nach einem hohen Ball und einem Gestochere beförderte Diersbachs Oliver Klamminger den Ball unglücklich ins eigene Tor. Danach beeinflusste starker Nebel das Spiel, aber auch in Halbzeit zwei begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. Am Beginn der Schlussviertelstunde hatte die Heimelf von Coach Krisztian Pest die Nase erneut vorne, als Marco Führer mit einem Heber über Gästegoalie Nihad Susic erfolgreich war und die Kugel im langen Eck unterbrachte. Nach diesem Treffer wähnte sich die Union als Sieger, ehe es in den Schlussminuten turbulent wurde.

Union-Keeper Wastl pariert Schachinger-Elfer - TSV-Kapitän gelingt Last-Minute-Ausgleich

Zunächst scheiterte Tobias Schachinger bei einem Elfmeter - nach einem Foul an Dragan Antunovic - an Union-Schlussmann Roland Wastl. Die Gäste ließen sich davon aber nicht beirren, bewiesen tolle Moral und durften sich in Minute 93 zum zweiten Mal an diesem Tag über den Ausgleich freuen. Nach einer Freistoßflanke von Sebastian Huber brachten die Heimischen den Ball nicht aus der Gefahrenzone, das Leder fiel Wimmeder vor die Beine und der TSV-Kapitän schob das Spielgerät zum 2:2-Endstand ins leere Tor.

Walter Daller, Sportlicher Leiter TSV St. Marienkirchen/Schärding:

"Das Spiel ist über weite Strecken ausgeglichen verlaufen, demzufolge geht das Unentschieden in Ordnung. Auch wenn wir unsere tolle Siegesserie nicht fortsetzen konnten, können wir mit dem einen Punkt gut leben, zumal der Ausgleich spät gefallen ist. Wir haben eine tolle Hinrunde absolviert, aus den letzten acht Partien 20 Punkte geholt und uns eine ordentliche Ausgangsposition für das Frühjahr verschafft. Zudem haben wir das gesteckte Saisonziel, eine Präsenz im oberen Tabellendrittel, bislang erreicht".