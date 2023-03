Lupenreiner Hattrick! Legionär beschert ATSV Schärding dritten Saisonsieg

Details Montag, 20. März 2023 12:04

Zum Rückrundenauftakt der 1. Klasse Nord-West stand das Kräftemessen zwischen dem ATSV HandyShop Schärding und der Union CAB Rainbach/I. auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Zehntplatzierten ging es für beide Teams um wichtige Punkte. Nach einem "Dreier" zum Herbstausklang (gegen Sigharting) gelang der Heimelf von Trainer Peter Dornetshumer auch ein erfolgreicher Frühjahrsstart, setzte sich der ATSV mit 3:1 durch und wahrte mit dem dritten Saisonsieg die Chance auf den Klassenerhalt. Die Rainbacher hingegen mussten zum zweiten Mal in Folge den Platz als Verlierer verlassen und im siebenten Auswärtsspiel die bereits fünfte Niederlage einstecken.

Torloser erster Durchgang

Rund 200 Besucher bekamen in der Lachtner Haustechnik Arena zunächst zwei überaus vorsichtig agierende Mannschaften zu sehen, war man hüben wie drüben darauf bedacht, nicht in Rücklstand zu geraten. Union-Coach Gerald Puttinger verpasste seinem Team ein Defensivkonzept, lauerten die tiefstehenden Rainbacher auf Konter. Aber auch die Hausherren konzentrierten sich in Durchgang eins vorwiegend auf eine stabile Defensive. Die erste Chance fanden die Schärdinger vor, der alleine vor dem Union-Gehäuse auftauchende Oliver Fekete scheiterte jedoch an Keeper Georg Estermann, der in der Winterpause von Eggerding nach Rainbach gewechselt war. Auch die Puttinger-Elf konnte eine gute Einschussgelegenheit nicht nutzen. Nach einer Nullnummer im Hinspiel warteten die Zuschauer auch in diesem Match bis zur Pause vergeblich auf Tore.

Schärdinger Doppelschlag kurz nach der Pause

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Bobaj stand Gergö Szabo im Mittelpunkt des Geschehens. Zunächst nahm der Ungar nach einem weiten Pass von Nermin Dzinic den Ball mir rechts mit und gab mit seinem starken linken Fuß Goalie Estermann das Nachsehen. 60 Sekunden später brandete in der Arena erneut Jubel auf, als der 28-jährige Legionär den Ball eroberte, aus rund 25 Metern abzog und Torwart Estermann überraschte. Nach dem Schärdinger Doppelschlag waren die Gäste kurz geschockt, die Union steckte aber nicht auf und war fortan um den Anschlusstreffer bemüht.

Szabo mit lupenreinem Hattrick

In Minute 70 verletzte sich Arnel Rizvic bei einem Zweikampf an der Schulter, der ATSV-Kapitän konnte nicht mehr weitermachen und musste durch Oktay Cansiz ersetzt werden. In einer rassigen Partie behauptete die Dornetshumer-Elf die Führung und machte nach 85 Minuten den Sack endgültig zu. Szabo, der im letzten Winter aus Ungarn ins Innviertel gewechselt war, sah, dass Goalie Estermann zu weit vor seinem Kasten stand, zog aus rund 45 Metern ab und durfte sich nach dem gelungenen Heber zu einem lupenreinen Hattrick beglückwünschen lassen. Die Messe war gelesen, kurz vor Schluss durften sich die geschlagenen Gäste aber zumindest über den Ehrentreffer freuen. Nach einem Laufpass kam der ebenerst eingewechselte Michael Schröckeneder zum Abschluss, nach dem Schuss des 17-jährigen Rainbacher Eigengewächses gab Schärdings Florian Pankratz dem Ball eine entscheidende Richtungsänderung, weshalb ATSV-Schlussmann Lukas Reiterer den Einschlag zum 3:1-Endstand nicht verhindern konnte.

Peter Dornetshumer, Trainer ATSV Schärding:

"Nach einer durchwachsenen Vorbereitung waren wir am Sonntag erstmals komplett. Nach dem Sieg zum Herbstausklang war auch dieser Dreier, gegen einen direkten Konkurrenten, ungemein wichtig. In einer rassigen Partie war der Doppelschlag kurz nach der Pause der Schlüssel zum Erfolg, danach haben wir den Sieg staubtrocken nach Hause gespielt. Die drei Punkte tun ungemein gut, jetzt erwartet uns jedoch - in Lambrechten, in St. Marienkirchen, gegen Kopfing und in Natternbach - ein strammes Programm".

