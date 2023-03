Union Diersbach bleibt nach glücklichem "Dreier" in Prambachkirchen vorne dran

Details Sonntag, 26. März 2023 13:12

In der 15. Runde der 1. Klasse Nord-West stand die Begegnung zwischen der Union Raiffeisen Prambachkirchen und der Union Sanube Diersbach auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenzwölften und dem Drittplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Nach einem souveränen 4:0-Heimsieg im Hinspiel hatte die Gästeelf von Coach Krisztian Pest auf der Leopold Neumair Sportanlage nicht ihren besten Tag, mit dem nötigen Quäntchen Glück setzten sich die Diersbacher aber mit 2:1 knapp durch und minimierten mit dem zweiten "Dreier" in Folge den Rückstand auf Tabellenführer Lambrechten auf vier Punkte. Die Hausherren lieferten am Samstagnachmittag eine starke Performance ab, der Aufsteiger konnte sich dafür aber nicht belohnen und hängt nach der vierten Pleite in den letzten fünf Spielen in der unteren Tabellenregion fest.

Favorit mit Blitzstart

Nach nur drei Minuten bekamen knapp 200 Besucher den ersten Treffer serviert, als Marco Führer aus halbrechter Position einen Freistoß versenkte und den Favoriten in Front brachte. Eine Woche nach einem Derby-Remis in Waizenkirchen waren die Mannen von Trainer Martin Jedinger nicht geschockt, im Gegenteil. Die Prambachkirchener bestimmten fortan das Geschehen und waren das klar bessere Team, während die Gäste komplett den Faden verloren. Der Aufsteiger startete immer wieder vielversprechende Angriffe, wirklich zwingende Chancen konnten sich die Hausherren aber nicht erarbeiten. Kapitän Stefan Gruber und Co. liefen dem Rückstand bis zur Pause vergeblich hinterher, weshalb es nach 45 Minuten mit 0:1 in die Kabinen ging.

Routinier gleicht aus

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schönauer waren die Heimischen dominant, die Jedinger-Elf konnte aber etliche dicke Chancen nicht nutzen. Nach 55 Minuten brandete auf der Sportanlage dann aber doch Jubel auf, als Jürgen Erlinger aus rund 20 Metern abzog und der 35-jährige Routinier mit einem satten Schuss auf 1:1 stellte. Der Aufsteiger blieb am Drücker, nach dem Ausgleich stellte Gäste-Coach Pest jedoch auf ein 3-4-3-System um. Nach dieser Umstellung fand der Favorit wieder etwas besser ins Spiel, wenngleich die Prambachkirchener weiterhin eine starke Performance ablieferten.

Führer schnürt Doppelpack - Hausherren im Finish nur noch zu zehnt

In Minute 73 hatten die Gäste die Nase wieder vorne, als nach einem Freistoß von Marek Kramsky der Ball an die Stange klatschte, ehe Führer im zweiten Versuch erfolgreich war und das 27-jährige Diersbacher Eigengewächs einen Doppelpack schnürte. Nach dem erneuten Führungstreffer hatte die Pest-Elf das Geschehen weitgehend unter Kontrolle und stand in Minute 85 zudem mit einem Mann mehr am Platz. Der bereits verwarnte Manuel Eichinger sah nach einem Foul abermals Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Da die Diersbacher in den Schlussminuten die eine oder andere Konterchance nicht nutzen konnten, blieb es beim 1:2.

Krisztian Pest, Trainer Union Diersbach:

"Die Leistung war nicht berauschend, aber wenn es läuft, hat man bekanntlich das nötige Glück. Die Prambachkirchener waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, demzufolge war unser Sieg überaus glücklich. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über den zweiten Dreier im zweiten Rückrundenspiel und auch darüber, dass wir den Top-Teams aus Lambrechten und Natternbach an den Fersen sind. Wir wollen weiterhin vorne dranbleiben und am nächsten Sonntag, im Heimspiel gegen St. Roman, einen Dreier nachlegen".

