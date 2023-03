Laufstarke SPG Sigharting/Andorf 1b erwischte TSV St. Marienkirchen/Schärding zum Rückrundenauftakt kalt

Details Montag, 20. März 2023 11:36

Die 14. Runde der 1. Klasse Nord-West konnte unter anderem mit dem Duell zwischen dem TSV St. Marienkirchen bei Schärding und der SPG Sigharting/Andorf 1b aufwarten. In einem umkämpften Spiel schien lange Zeit alles für die favorisierten Hausherren zu laufen, die SPG kam mit Fortdauer der Partie jedoch stärker und stärker auf, um am Ende einen 0:2-Rückstand noch in einen Punktgewinn zu verwandeln. Letztlich schrammten die Gäste sogar an einem sensationellen Sieg vorbei.

Standesgemäße Führung...

Die Rollen schienen vor der Begegnung zwischen dem TSV St. Marienkirchen/Schärding und der Spielgemeinschaft aus Sigharting klar zugunsten der Hausherren verteilt, liegen diese im vorderen Drittel mit Tuchfühlung zur absoluten Spitze, während die Gäste ihr Dasein auf einem zweistelligen Tabellenplatz fristen. Die tabellarischen Verhältnisse schienen sich zunächst auch im Spielverlauf niederzuschlagen. Nach nur vier Minuten wurde Simon Wolfsberger per weitem Diagonalpass eingesetzt, der St. Marienkirchner scheiterte zunächst noch, um dann jedoch im Nachschuss zum 1:0 für die Heimelf zu verwerten.

St. Marienkirchen blieb in der Folge spielbestimmend, die Gäste fanden zu diesem Zeitpunkt der Partie keinerlei Chance vor. Nach einem weiten Ball aus dem Feld war es Laurenz Bruneder, der kurz vor der Halbzeit per Kopf auf 2:0 stellte. Sigharting kam kurz vor dem Pausenpfiff noch zu einer aussichtsreichen Möglichkeit, die Moritz Kittl jedoch ungenützt ließ.

... kalte Dusche in Halbzeit zwei

Im zweiten Durchgang gewannen die Gäste aus Sigharting bzw. Andorf langsam die Oberhand und wurden zur Stundenmarke prompt mit dem Ausgleich zum 1:1 belohnt. Der über links eingesetzte Marcel Ratzenberger schlenzte den Ball in die lange Ecke. Der Druck der Gäste wurde nach diesem Anschlusstreffer sowie zwei Spielerwechseln immer intensiver, sodass man nur wenig später auch den Ausgleich erzielen konnte. Nach einem langen Ball war es erneut Ratzenberger, der erneut in die lange Ecke traf – 2:2!

Die Gäste bewiesen in der Folge im wahrsten Wortsinn den längeren Atem, waren dem Siegtreffer nun näher als die Heimischen, fallen wollte dieser jedoch trotz der einen oder anderen guten Möglichkeit aufseiten der Sighartinger nicht mehr. Am Ende feierte die Spielgemeinschaft mit dem Punktgewinn dennoch einen Achtungserfolg gegen einen höher einzuschätzenden Gegner.

Bernhard Jöchtl, Trainer SPG Sigharting/Andorf 1b:

„In der 1. Halbzeit war St. Marienkirchen spielbestimmend, wir hatten keine richtig zwingenden Chancen, bis auf ein bis zwei Möglichkeiten, die man anführen kann. Vor der Pause hätten wir den Anschlusstreffer erzielen können, die Führung war zur Halbzeit aufgrund der Spielkontrolle aber verdient. In der zweiten Halbzeit wurden wir dann immer stärker. In Summe sind wir mit dem 2:2 zufrieden, die Moral war top, wir waren auch laufstärker in der zweiten Hälfte. Von St. Marienkirchen haben einige gesagt, das 2:2 wäre abseitsverdächtig, ich konnte die Szene von meiner Position – die Trainerbank ist zirka 50 Meter entfernt – nicht beurteilen. Wenn man sich die Tabelle ansieht und den Umstand vor Augen führt, dass wir 0:2 in Rückstand waren, muss man mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn aufgrund des Spielverlaufs ein Sieg möglich gewesen wäre.“

