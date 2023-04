Ersatzgeschwächter SV Waizenkirchen macht halbes Dutzend an Heimsiegen voll

Details Sonntag, 02. April 2023 16:33

In der 16. Runde der 1. Klasse Nord-West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Guschlbauer Waizenkirchen und dem FC Münzkirchen. Im Duell zwischen dem Siebenten und dem Fünftplatzierten kreuzten zwei Mannschaften aus der oberen Hälfte der Tabelle die Klingen. Nach sechs Gegentoren in den letzten beiden Runden stand bei der Heimelf von Trainer Peter Erlach am Samstagnachmittag hinten die Null, setzten sich Kapitän Georg Zimmerer und Co. mit 1:0 hauchdünn durch und feierten im neunten Heimspiel den sechsten Sieg. Die Münzkirchener hingegen zogen nach einer 1:2-Heimpleite im Hinspiel auch in der Guschlbauer Arena den Kürzeren und mussten nach zwei Unentschieden in Folge die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Stockinger bringt gut organisierte Hausherren in Front

Da die Hausherren einige Ausfälle zu verkraften hatten, änderte Coach Erlach das System. Der SVW stand tief, stützte sich auf eine kompakte Hintermannschaft, war gut organisiert und machte die Räume eng. Die Gästeelf von Trainer Thomas Stockinger verzeichnete mehr Ballsitz und war optisch überlegen, der FCM biss sich an der sattelfesten Waizenkirchener Abwehr jedoch die Zähne aus. Einmal tauchten die Kicker aus dem Sauwald gefährlich vor dem Gehäuse der Heimischen auf, nachdem SVW-Schlussmann Misel Lijesnic einen Schuss nur kurz abwehrte, konnten die Verteidiger die brenzlige Situation aber mit vereinten Kräften bereinigen. Nach einer halben Stunde wusste die Erlach-Elf ihre erste Chance zu nutzen. Die Hausherren schalteten schnell um, Tobias Traunwieser setzte David Szabo in Szene. Der neue Legionär aus Ungarn setzte sich auf der linken Seite durch und brachte den Ball zur Mitte, David Stockinger nahm die Kugel an und zog ab, das Leder wurde abgelenkt und schlug im kurzen Eck ein. Mit der Führung im Rücken hatte der SVW das Geschehen unter Kontrolle und brachte den knappen Vorsprung in die Pause.

Kampfstarke Erlach-Elf lässt sich Butter nicht vom Brot nehmen

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Franke bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Die Gäste erarbeiteten sich auch im zweiten Durchgang ein Übergewicht, der FCM war mit seinem Latein aber am gegnerischen Strafraum zumeist am Ende. Bei der einzigen klaren Ausgleichschance strich der Ball- nach einem Münzkirchener Angriff über die rechte Seite - knapp am Kasten der Heimischen vorbei. Die Erlach-Elf fand im Konter die eine oder andere Möglichkeit vor, nach Balleroberungen fehlte den Waizenkirchenern jedoch die nötige Konzentration. Das Match blieb bis zum Schluss spannnend, die Heimischen ließen sich die Butter aber nicht vom Brot nehmen und brachten die 1:0-Führung relativ sicher ins Ziel.

Peter Erlach, Trainer SV Waizenkirchen:

"Wir mussten stark ersatzgeschwächt antreten, meine Mannschaft hat den Matchplan aber perfekt umgesetzt. Jeder einzelne Spieler ist mit einer überragenden Einstellung ans Werk gegangen, hat leidenschaftlich gekämpft und das Herz am Platz gelassen. Selbst die Angreifer haben enorme Laufbereitschaft an den Tag gelegt und aufopferungsvoll nach hinten gearbeitet. Mit diesem enorm wichtigen Dreier konnten wir einen Schritt Richtung Klassenerhalt setzen".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei