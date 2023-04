1:1! Lambrechtener Joker sticht in Minute 92

Details Sonntag, 23. April 2023 14:15

In der 1. Klasse Nord-West kam es am 19. Spieltag in der Begegnung zwischen dem SV Bäck Baggerungen Lambrechten und der Union Josko Kopfing zu einem vermeintlich ungleichen Kräftemessen, waren im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Elften die Rollen klar verteilt. Während der Ligaprimus auf eigener Anlage seit 15. Mai 2022 ungeschlagen ist und vor sechs Wochen - im Nachtrag in Waizenkirchen - die bislang einzige Saisonniederlage einstecken musste, wartet die Gästeelf von Trainer Harald Schimak 2023 noch immer auf einen "Dreier". Am Samstagnachmittag hatten die Kopfinger den ersten Rückrundensieg eigentlich schon in der Tasche, in Minute 92 stach jedoch ein SVL-Joker, konnte der Favorit im letzten Moment den Kopf noch aus der Schlinge ziehen und mit einem 1:1-Unentschieden die erste Heimpleite seit nahezu einem Jahr verhindern.

Kucera bringt Außenseiter in Front

Nach acht Siegen in letzten neun Heimspielen wollten die SVL-Fans den nächsten "Dreier" sehen, zumal die Kopfinger nach einer 0:4-Heimpleite im Hinspiel sowie zuletzt drei Niederlagen in Serie mit schwerem Rucksack in die Partie gingen. Der Tabellenführer fand in der Kick-Ass-Arena auch gut ins Spiel und machte ordentlich Dampf, die Mannen von Erfolgstrainer Rudolf Parzermair konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Nach einer halben Stunde hatten die Gäste die Nase plötzlich vorne, als Lambrechtens Dejan Resanovic im Spielaufbau den Ball verlor und Verteidiger Johannes Flotzinger in der Vorwärtsbewegung war. Dann ging es blitzschnell, verwertete Miroslav Kucera eine Hereingabe zum 0:1. Nach diesem Tor verlor der SVL komplett den Faden und ging mit einem Rückstand in die Pause.

Strittiger Treffer in Minute 92 sorgt für Punkteteilung

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Petereder konnte die Parzermair-Elf ihrer Favoritenrolle nicht wirklich gerecht werden. Die Lambrechtener verzeichneten in Halbzeit zwei mehr Ballbesitz, die Hausherren taten sich aber auch nach der Pause ungemein schwer und konnten kaum Chancen kreieren. Die Union hingegen agierte taktisch überaus geschickt, stützte sich auf eine kompakte Hintermannschaft und behauptete die knappe Führung. Da dem Spiel des Tabellenführeres die zündenden Ideen fehlten, sah es bereits nach einer faustdicken Überraschung aus, ehe in Minute 92 ein Lambrechtener Joker stach. Nach einer Ecke von Peter Jaksa bugsierte der eingewechselte Rene Weidinger den Ball irgendwie in die Maschen. Bei dieser Aktion wollten die Gäste ein Handspiel gesehen haben und reklamierten heftig, der Unparteiische erkannte jedoch keine Regelwidrigkeit, zeigte auf den Anstoßpunkt und pfiff das Match wenig später ab. Somit wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Engelbert Rachbauer, Sportlicher Leiter SV Lambrechten:

"Unsere Mannschaft hat nicht den besten Tag erwischt und eine schlechte Leistung abgeliefert. Wir haben uns eigentlich schon mit einer Niederlage vertraut gemacht, dann aber doch noch den Ausgleich erzielt und einen überaus glücklichen Punkt geholt. Auch wenn wir nach wie vor die Tabelle anführen, müssen wir uns gehörig steigern, um auch am Ende der Saison auf einem Aufstiegsplatz zu stehen".

