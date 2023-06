Union Natternbach mit Unentschieden im ersten Relegationsspiel in Ried/Riedmark

Details Donnerstag, 15. Juni 2023 21:55

Im Zuge der Relegationsspiele zwischen den Teams der Bezirksligen und der 1.Klassen duellierten sich am heutigen Donnerstagabend die Union Ried in der Riedmark und die Union IKUNA Natternbach. Die Hausherren aus Ried verpassten die Chance auf den direkten Klassenerhalt der Bezirksliga Ost am letzten Spieltag gegen Ansfelden und müssen als Zwölftplatzierter nun in der Relegation gegen Natternbach antreten. Die Gäste aus Natternbach kommen aus der 1. Klasse Nord-West und man hatte trotz einer sensationellen Saison letztendlich das Nachsehen gegenüber dem SV Lambrechten, weshalb man nun die Chance auf den Aufstieg in die Bezirksliga nur mehr per Relegation wahrnehmen kann.

Wahl schockt Natternbach früh

Die Gastgeber aus Ried in der Riedmark kamen gut ins Spiel hinein und man konnte sich mit dem ersten Angriff über die linke Seite direkt einen Eckball erarbeiten. Thomas Wögerer zirkelte das runde Leder gekonnt in den Strafraum, wo er mit Florian Wahl auch einen Abnehmer aus den eigenen Reihen fand. Wahl setzte sich in der Luft gegen seinen Gegenspieler durch und nickte zur frühen 1:0 Führung für Ried in der zweiten Spielminute ein. Kurz danach hatte Liridon Osmani eine aussichtsreiche Gelegenheit, um die Führung für die Hausherren auszubauen, allerdings verfehlte er knapp. Spätestens danach waren allerdings auch die Natternbacher hellwach und die Gäste intensivierten ihre Offensivbemühungen mit zunehmender Spieldauer.

Schmidbauer gelingt der verdiente Ausgleich

Die Bemühungen der Gäste im Vorwärtsdrang fruchteten schlussendlich in der 30. Spielminute, als das Natternbacher Urgestein Maximilian Schmidbauer das Spielgerät in die Maschen zum Ausgleich beförderte. Bei dem Unentschieden blieb es dann auch im ersten Durchgang. In der zweiten Spielhälfte wurden die Offensivaktionen danach tendenziell weniger als mehr, da beide Mannschaften nach der ersten Halbzeit das Hauptaugenmerk auf die Defensive gelegt hatten. Das Spiel gestaltete sich weiterhin sehr ausgeglichen und beide Mannschaften hatten noch Chancen auf den Führungstreffer, allerdings agierten beide Teams zu zaghaft, um die 3 Punkte einzutüten. Tore fielen in der zweiten Hälfte keine mehr, weshalb der Ausgang der Relegation in diesem Duell völlig offen für beide Seiten bleibt. Das Rückspiel in Natternbach wird somit sicherlich eine brisante Partie für beide Seiten!

Michael Stegfellner, Sektionsleiter Union Ried/Riedmark:

"Am Sonntag geht es wieder bei 0:0 los und wir müssen alles daran setzen, um in Natternbach das Spiel zu gewinnen, damit wir weiterhin in der Bezirksliga bleiben."

