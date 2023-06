Union Natternbach geht mit 2:0-Auswärtssieg in Prambachkirchen in die Relegation

Details Montag, 12. Juni 2023 20:58

In der finalen Runde der 1. Klasse Nord-West kam es am Sonntagnachmittag unter anderem zum Duell zwischen der Union Prambachkirchen und der Union Natternbach. Während die Gäste die Saison bereits fix am 2. Rang abschließen werden und es am Donnerstag in die Relegation geht, ist Prambachkirchen auf dem 12. Tabellenrang platziert. Mit 29 Punkten am Konto sind die Hausherren von der Relegation um den Abstieg aber bereits gesichert, da man das direkte Duell mit Neukirchen/Walde gewonnen hat. Für beide Teams ging es also mehr oder weniger nur mehr um die „Goldene Ananas“. Am Ende konnte sich Prambachkirchen lange teuer verkaufen, schlussendlich gewann Natternbach dann aber doch mit 2:0.

Erste Halbzeit ohne Tore

Die rund 160 Besucher sahen am Sonntagnachmittag in Prambachkirchen zu Beginn eine recht kampfbetonte Partie. Die Gäste hatten in der Anfangsphase etwas mehr vom Spiel, Prambachkirchen kam über Konter aber auch immer wieder zu Aktionen. Zweimal wurde es vor dem Tor der Prambachkirchner immens gefährlich, der Ball ging am Schlussmann aber nicht vorbei. Kurz vor der Pause dann die Hausherren mit der Großchance auf die Führung. Ein Abschluss landete am Aluminium und so ging es mit einem torlosen 0:0 dann auch in die Kabinen.

Natternbach gelingt der „Lucky Punch“

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gäste zu Beginn besser in der Partie, im letzten Drittel fehlte es aber einfach an der Durchschlagskraft, so kam es zu keinen nennenswerten Chancen. Prambachkirchen war mit der Defensivarbeit beschäftigt, weshalb bei der Jedinger-Elf in der Offensive nicht viel ging. Bis zur 85. Spielminute dauerte es schließlich, als der Ball erstmals über die Linie ging. Fabian Starkl bekam vom Zentrum aus den Ball und vollendete zur 1:0-Führung für Natternbach ins lange Eck. Kurz vor Spielende dann die endgültige Entscheidung: Der soeben erst eingewechselte Fabian Probst setzte mit einem Kopfballtreffer den 2:0-Endstand. Dann war auch Schluss und Natternbach gewinnt in Prambachkirchen.

Für die Union Natternbach stehen nun zwei Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bezirksliga am Programm. Am Donnerstag (19 Uhr) steht das Hinspiel in Ried/Riedmark auf der Agenda, das Rückspiel folgt am Sonntag um 18:00 Uhr. Die Relegationsduelle sind hier im Ligaportal Live-Ticker.

Stimme zum Spiel:

Stephan Humberger, Obmann Union Natternbach:

„Für das, dass es für beide Teams eigentlich um nichts mehr ging, war es trotzdem von Beginn an ein sehr kampfbetontes Spiel. Prambachkirchen kam immer wieder über Konter. In der ersten Halbzeit hatten wir ein, zwei gute Chancen, der Gegner traf einmal das Aluminium. Nach der Halbzeitpause haben wir das Spiel wieder übernommen, wir kamen aber nicht zu wirklichen Chancen. In der Schlussphase sind uns dann noch zwei Treffer gelungen. Am Dienstag ist normal Training, wir werden uns gut vorbereiten und versuchen unsere Chance in der Relegaion auch zu nutzen.“

