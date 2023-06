Starkl mit Sahnetag: Union Natternbach besiegt Ried/Riedmark souverän und steigt in die Bezirksliga auf

Details Sonntag, 18. Juni 2023 22:05

Im Rahmen des Rückspiels der Relegation 2023 empfing die Union IKUNA Natternbach aus der 1.Klasse Nord-West die Union Ried in der Riedmark aus der Bezirksliga Ost. Im Hinspiel am Donnerstag trennten sich die beiden Teams in Ried noch mit einem knappen Remis, doch dies sollte sich am heutigen Sonntagnachmittag ändern. Vor heimischen Publikum wollten die Natternbacher eine starke Saison noch mit dem Aufstieg in die Bezirksliga krönen, während es für die Gäste aus Ried um den wichtigen Verbleib in der Bezirksliga Ost ging.

Natternbach zeigt sich konsequent in der Offensive

Die Gastgeber aus Natternbach warfen vor einer magischen Kulisse von rund 700 Zusehern von Anfang an alles in die Wagschale, um sich den Aufstieg in die Bezirksliga zu erkämpfen. Und die Schützlinge von Cheftrainer Thomas Paminger konnten sich auch früh belohnen. Nach einem schönen Spielzug legte der mitaufgerückte Außenverteidiger Manuel Pichler auf Fabian Starkl ab, der den Ball daraufhin in die Maschen hineinbolzte zur 1:0 Führung für die Hausherren. Die Gäste aus Ried ließen sich vom Gegentreffer jedoch nicht beirren und man spielte ebenso zielstrebig nach vorne. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurde die Partie zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem die Gastgeber in der Offensive einfach konsequenter agierten. Kurz vor der Pause hatten die Gäste Pech mit einem Lattentreffer nach einem Standard. Im direkten Gegenzug kam es dann, wie es kommen musste. Fabian Starkl war nach einem hervorragendem Konter erneut zur Stelle und erzielte in der 39. Spielminute das 2:0 für Natternbach. Mit dem Stand von 2:0 ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Starkl schnürt Hattrick gegen unglückliche Rieder

Auch im zweiten Durchgang bewiesen die Gäste aus Ried Mentalität und man konnte wieder offensive Akzente setzen, doch man scheiterte immer wieder an sich selbst oder an der Natternbacher Defensive. Man hat alles versucht, doch es wollte an diesem Sonntag einfach nicht sein. Statt dem Anschlusstreffer der Gäste, erzielten dann noch die Hausherren den dritten Treffer des Tages. Fabian Starkl vergoldete in der 66. Spielminute einen Konter und schnürte somit seinen Hattrick. Nach seinem dritten Treffer ging dann auf beiden Seiten nicht mehr viel und die Partie endete mit einem 3:0 für Natternbach, womit die Hausherren in der nächsten Saison in der Bezirksliga aufspielen werden.

Thomas Paminger, Trainer Union Natternbach:

"Wir haben heute eine Top-Mannschaftsleistung abgeliefert, haben den Kampf voll angenommen und gehen somit auch als verdienter Sieger vom Platz."

Die Besten: Fabian Starkl

