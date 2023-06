Union Neukirchen/Walde reicht Unentschieden im Rückspiel für Klassenerhalt

Details Montag, 19. Juni 2023 00:16

Am Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Kefermarkt und der Union Neukirchen/Walde in der Relegation. Das Hinspiel endete am Donnerstagabend mit einem knappen 1:0-Sieg für die Mannschaft aus der 1. Klasse. Kefermarkt aus der 2. Klasse Nord-Mitte hat im Rückspiel aber noch die Chance auf den Aufstieg. Dazu braucht man mindestens einen Sieg, um in die Verlängerung zu kommen. Dazu kam es aber nicht, die Union Neukirchen siegt auch im Rückspiel knapp und bleibt somit auch nächstes Jahr erstklassig.

Gäste gehen in Führung – Kefermarkt postwendend mit dem Ausgleich

Vor großartiger Kulisse liefen beide Teams in diesem Rückspiel auf. Rund 600 Besucher machten sich bei sommerlichen Temperaturen auf den Weg ins Feldaiststadion nach Kefermarkt. Das Spiel war zu Beginn größtenteils relativ ausgeglichen, auf beide Seiten kam es zu der ein oder anderen Torchance. Am gefährlichsten wurde Kefermarkt nach knapp einer halben Stunde durch einen Freistoß. Dieser ging aber nur ans Aluminium. So dauerte es bis zur 41. Minute, als die Gäste in Führung gingen. Simon Pühringer kam nach einer Freistoßhereingabe zum Ball und nutze diese Chance zur 1:0-Führung für Neukirchen. Doch noch vor dem Pausenpfiff kamen auch die Kefermarkter noch vor das Tor und konnten diese Aktion gleich zum Ausgleich nutzen. Daniel Hofreiter war am Ball und vollendete einen Weitschuss zum 1:1. Damit ging es dann nach 45 Minuten auch in die Kabinen.

Hausherren drehen die Partie – Neukirchen verhindert Verlängerung

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichterin Lisa Haunschmid wollten beide Mannschaften vorerst nicht allzu viel riskieren. Rund zwanzig Minuten nach der Pause konnten die Heimischen die Partie aber drehen. Nach einer schönen Kombination war es schlussendlich wieder Hofreiter, der zur Stelle war und das 2:1 erzielte. Doch die Kefermarkter-Führung war nach zehn Minuten wieder vorbei: Eine Freistoßhereingabe und eine Unkonzentriertheit der Hausherren nutzten die Neukirchner zum Ausgleich aus. Lukas Schneglberger schoss den Ball an der zweiten Stange zum 2:2 in die Maschen. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss – am Ende hätte Kefermarkt ein Tor für die Verlängerung gefehlt. Dieser Treffer blieb aber aus und so bleibt Neukirchen in der ersten Klasse, während es für den Kefermarkter Aufstieg nicht gereicht hat.

Stimme zum Spiel:

Christoph Reisinger, Sektionsleiter Union Kefermarkt:

„Das Spiel war gut, es waren viele Zuseher. Wir waren etwas besser im Spiel, am Ende haben wir die Chancen aber nicht ummünzen können und das war das Ausschlaggebende. In Neukirchen waren wir auch gut im Spiel, da haben sie halt das eine Tor gemacht. In Spielhälfte eins hatten wir gute Chancen, unter anderem einen Freistoß an die Latte. Für uns ist es natürlich eine Enttäuschung.“

