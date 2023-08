Union Rainbach/I. entführt mit 2:1-Auswärtssieg drei Punkte aus Sigharting

Details Montag, 28. August 2023 13:24

Die zweite Runde der 1. Klasse Nord-West wurde am Sonntagnachmittag unter anderem mit der Begegnung zwischen der SPG Sigharting/Andorf 1b und der Union Rainbach abgeschlossen. Während die SPG vergangene Woche beim 4:1-Auswärtssieg in Obernberg die ersten drei Punkte einfahren konnte, musste sich Rainbach bei Aufsteiger Raab knapp mit 3:2 geschlagen geben. Favoriten gibt es keinen – am Ende dieser Begegnung konnte sich Rainbach gegen die SPG Sigharting/Andorf 1b knapp durchsetzen und gewann mit 2:1.

Hausherren gehen entgegen dem Spielverlauf in Front – prompter Ausgleichstreffer von Rainbach

Vor knapp 190 Besucher kamen die beiden Mannschaften auf das Spielfeld. Die Gäste aus Rainbach erwischten in dieser Begegnung den besseren Start, waren in der Anfangsphase das dominantere Team und kamen auch zu den ersten Chancen. Zwingend gefährlich wurde es vor dem Tor von Daniel Parzer aber noch nicht. In der 26. Spielminute ging die Jöchtl-Elf entgegen dem Spielverlauf dann aber mit ihrer ersten Chance im Spiel in Führung. Nach einem Pass von Elias Litzlbauer in die Schnittstelle war am Ende Jonas Ruhland zur Stelle, setzte sich im Eins-gegen-eins mit Rainbach-Keeper Kandzic durch, und musste nur mehr ins leere Tor einschieben. Diese 1:0-Führung für die SPG hielt aber nicht lange an: Nur vier Minuten später konnte Rainbach ausgleichen. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung machten es die Gäste schnell und Dejan Markovic vollendete nach einem Pass in die Schnittstelle zum 1:1-Ausgleichstreffer. In der restlichen Viertelstunde bis zur Halbzeitpause war die Partie dann relativ ausgeglichen – es ging also mit einem 1:1 in die Kabinen.

Rainbach dreht die Partie in Halbzeit zwei

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Johann Malzer dauerte es nur wenige Minuten, als der nächste Treffer fiel. In Spielminute 50 verlor die SPG Sigharting/Andorf 1b den Ball erneut. Nach einem Stanglpass vom rechten Flügel musste Florian Raidl den Ball nur mehr über die Linie drücken. Im weiteren Verlauf dieser Partie neutralisierten sich beide Teams, es kam noch zu der ein oder anderen Chance, am Ende blieb es nach 90 Minuten aber beim 2:1-Auswärtssieg der Rainbacher bei der SPG Sigharting/Andorf 1b.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Jöchtl, Trainer SPG Sigharting/Andorf 1b:

„Rainbach hat einige technisch gute Spieler, wenn wir mit unserer jungen Mannschaft gegen einen solchen Gegner bestehen wollen, müssen wir körperlich präsenter und laufintensiver sein. Das haben wir in diesem Spiel über weite Strecken nicht gemacht. Deshalb ist der Sieg für Rainbach auch verdient gewesen.“

