5:0-Auswärtssieg! Union Neukirchen/Walde zeigt Aufsteiger die Grenzen auf

Details Samstag, 26. August 2023 18:58

Am zweiten Spieltag der 1. Klasse Nord-West kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Kogler-Dach Raab und der Union R&R Web Neukirchen/Walde. Nach dem letztjährigen Abstieg absolvierten die "Raben" in der 2. Klasse West-Nord eine nahezu perfekte Saison, krönten sich zum Meister und sind seit wenigen Wochen wieder ersklassig. Die Neukirchener hingegen blicken auf ein enttäuschendes Frühjahr mit nur zehn gesammelten Punkten zurück, in der neuen Spielzeit präsentieren sich die Mannen von Trainer Eduard König bislang jedoch von ihrer besten Seite. Nach einem 1:0-Auftaktsieg gegen Kopfing fertigten Kapitän Maximilian Scheuringer und Co. den Aufsteiger mit 5:0 ab und traten die Heimreise mit einer blütenweißen Weste an. Für die Reitinger-Elf hingegen war nach sechs Siegen am Stück am Samstagnachmittag Schluss mit lustig, zudem mussten die Raaber nach elf Erfolgen in den letzten zwölf Heimspielen ihre weiße Heim-Weste ausziehen und den eigenen Platz erstmals seit 6. Juni 2022 als Verlierer verlassen.

Neo-Legionär bringt effiziente Gäste in Front

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Paschinger bekamen knapp 200 Besucher zunächst einen lauen Sommerkick zu sehen. Die Mannschaften waren mit vorsichtigem Abtasten beschäftigt, weshalb in Halbzeit eins hüben wie drüben über weite Strecken wenig bis gar nichts los war. Nach 25 Minuten fanden die Gäste die erste Chance im Spiel vor, Simon Pühringer scheiterte jedoch aus aussichtsreicher Position an Raab-Schlussmann Mario Eisterer. In Minute 38 zappelte der Ball dann aber in den Maschen, als Pühringer auf der linken Seite eine präzise Flanke schlug, der Ball den Kopf von Tamas Vasko fand und der neue Legionär aus Ungarn das Leder im langen Eck versenkte. Kurz danach, beinahe der Ausgleich, im Duell mit einem Raaber Angreifer ging Gästegoalie Philipp Eder jedoch als Sieger hervor, hielt Neukirchens Nummer eins die Führung der König-Elf fest.

Starke König-Elf legt vier Tore nach

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Neukirchener waren nun wesentlich präsenter und bestimmten in Durchgang zwei das Geschehen. Im zweiten Abschnitt waren nur sieben Minuten gespielt, als Pühringer nach Vorarbeit von Vasko auf 0:2 stellte. Mit dem zweiten Treffer erlahmte die Gegenwehr des Aufsteigers zusehends, hatte die König-Elf Spiel und Gegner fortan fest im Griff. Nach einer knappen Stunde machten die Neukirchener den Sack zu, als Keeper Eisterer einen Pühringer-Schuss parierte, Vasko jedoch per Abstauber erfolgreich war und sich zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen durfte. Wenige Minuten später trug sich auch der zweite neue ungarische Legionär in die Torschützenliste ein - Innenverteidiger Daniel Huszty legte sich den Ball zu einem Freistoß zurecht und versenkte das Spielgerät aus rund 25 Metern im linken Eck. Kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde stach auch noch ein Neukirchener Joker, als der ebenerst eingewechselte Lukas Schneglberger nach einem feinen Lochpass von Dugaxhin Zeka, Neuerwerbung aus Wesenufer, auf und davon war und Goalie Eisterer das Nachsehen gab. Beinhae hätte die König-Elf das halbe Dutzend voll gemacht, doch in Minute 88 suchte Pühringer den Abschluss, anstatt den besser postierten Vasko zu bedienen, und scheiutertte am Raaber Schlussmann.

Eduard König, Trainer und Sportlicher Leiter Union Neukirchen/Walde:

"Nach der gemeisterten Relegation haben wir quasi einen Neustart hingelegt, ist im gesamten Verein aktuell eine Aufbruchstimmung zu spüren. In einer schwachen ersten Halbzeit konnten wir die erste und einzige klare Chancen nutzen. Nach der Pause hat meine Mannschaft ihr wahres Gesicht gezeigt und am Ende einen Kantersieg gefeiert. Trotz des perfekten Saisonstarts wissen wir, wo wir herkommen und schauen von Spiel zu Spiel. Das nächste findet am kommenden Wochenende statt und werden auch in Sigharting versuchen, zu punkten".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.