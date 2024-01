SV Hellmonsödt: "Ein vierter Platz ist nicht schlecht, die Freude darüber hält sich jedoch in Grenzen"

Details Dienstag, 09. Januar 2024 12:20

Der SV Hellmonsödt kam stabil, jedoch auf durchschnittlichem Niveau, durch das Jahr 2023, sammelte im Frühjahr 20 Punkte und fuhr im Herbst 19 Zähler ein. Nach einem vierten Rang in der vergangenen Saison der 1. Klasse Nord stehen die Mannen von Trainer Daniel Matischek auch im zweiten Jahr nach dem Abstieg aus der Bezirksliga aktuell auf Platz vier, die Kicker aus dem Oberen Mühlviertel sind von Herbstmeister Vorderweißenbach jedoch durch satte acht Punkte getrennt. "Auch wenn ein vierter Platz nicht schlecht ist, hält sich die Freude darüber in Grenzen. Denn wir wollten vorne näher dransein, sind im Herbst über biederen Durchschnitt aber leider nicht hinausgekommen", erklärt Sektionsleiter Harald Oyrer.

Daheim noch ungeschlagen, aber in der Fremde mit großen Problemen

Auf eigener Anlage sind die Grün-Weißen in dieser Saison noch ungeschlagen und feierten im Herbst vier Heimsiege, von den sieben bisherigen Auswärtsspielen konnte die Matischek-Elf aber nur ein einziges gewinnen und musste sich vier Mal geschlagen geben. "Die gewohnte Heimstärke konnten wir einmal mehr unter Beweis stellen, in der Fremde bislang aber nur fünf mickrige Punkte ergattern. Diese Ausbeute ist für unseren Anspruch enttäuschend. Die Auswärtsschwäche ist schwer zu erklären, doch am eigenen, großen Platz kommt unser Spiel entsprechend zur Geltung, in der Fremde hingegen sind die Plätze zumeist kleiner und tun uns schwer", so Oyrer. "Wir wissen, wo der Hebel anzusetzen ist und wollen die Auswärtsschwäche im neuen Jahr ablegen".

Verletzungen und zu viele Gegentore

Immerhin sieben Teams kassierten weniger Gegentore, aber lediglich zwei Mannschaften trafen öfter ins Schwarze. "Vorne hat es über weite Strecken ausgezeichnet funktioniert, haben aber zu viele Tore erhalten. Zudem hatten wir in der Hinrunde mit dem Verletzungsteufel zu kämpfen und haben uns schwer getan, die Ausfälle zu kompensieren", begründet der Sektionsleiter die mäßige Punkteausbeute. "Um in der Tabelle ganz vorne mitmischen zu können, muss man einen positiven Lauf starten. Aufgrund der fehlenden Konstanz ist uns das aber nicht gelungen und haben im Herbst vergeblich auf eine Siegesserie gewartet".

Keine Transfers

Beim Trainingsauftakt, am kommenden Montag, wird Coach Matischek die "üblichen Verdächtigen" antreffen. "Wir legen unser Hauptaugenmerk auf die Nachwuchsarbeit und freuen uns, dass aktuell rund 180 Kinder und Jugendliche dem Ball nachjagen. Dieser Philosophie bleiben wir weiterhin treu und verzichten auch in diesem Winter auf Transferaktivitäten", so Oyrer. Aufgrund einer beruflichen Fortbildung nimmt sich Alexander Baumgartner eine Auszeit und steht im neuen Jahr nicht zur Verfügung.

Trainingslager im Burgenland - Rang zwei im Visier

In den Semestereferien schlagen die Kicker ihre Zelte im Burgenland auf und halten ein Trainingslager ab. Einige Wochen später wollen sich die Mühlviertler von ihrer besten Seite zeigen und streben in der zweiten Meisterschaftshälfte eine Steigerung an. "Sieht man vom souveränen Herbstmeister aus Vorderweißenbach ab, liegen in der Tabelle alle Mannschaften eng beisammen, ist unsere Liga auch in dieser Saison wieder ungemein ausgeglichen. Mit einer ordentlichen Rückrunde ist der Sprung auf den zweiten Platz aber durchaus möglich", wünscht sich der Sektionsleiter eine Rangverbesserung. "Um dieses Vorhaben realisieren zu können, müssen wir aber die Auswärts-Bilanz gehörig aufbessern und im Frühjahr zur nötigen Konstanz finden".

