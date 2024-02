Union Eidenberg/Geng: Heimkehrer soll Offensive beleben

Details Mittwoch, 31. Januar 2024 12:04

Die Union Eidenberg/Geng blickt auf ein sportlich mäßig erfolgreiches Jahr 2023 zurück, sammelte im Frühjahr 15 Zähler und ergatterte im Herbst lediglich elf Punkte. Nach einem neunen Rang in der vergangenen Saison der 1. Klasse Nord wurden die Mannen von Trainer Andreas Schimpl in der aktuellen Spielzeit bis auf den vorletzten Platz durchgereicht und wissen in der Tabelle nur das Schlusslicht aus Peilstein hinter sich. "Wir haben im Sommer einige Akteure verloren, die Abgänge traditionell mit eigenen Spielern kompensiert und aufgrund unseres dünnen Kaders gewusst, dass uns eine schwierige Saison erwartet. Auch wenn wir am Ende der Tabelle stehen, ist in der auch heuer wieder ungemein ausgeglichenen Liga alles möglich und glauben an die Chance auf den Klassenerhalt", erklärt Sektionsleiter Andreas Köppl.

Solidem Start folgte Pleitenserie - nur 10 Union-Treffer

Die Kicker aus dem Oberen Mühlviertel bilanzierten nach drei Runden ausgeglichen, dann zeigte der Pfeil aber komplett in die falsche Richtung, gingen von den folgenden neun Spielen nicht weniger als sieben verloren. Im letzten Match des Jahres fuhr die Schimpl-Elf mit einem 1:0-Sieg gegen Neustift "Big Points" ein und schickte die Rote Laterne" rechtzeitig vor der Winterpause nach Peilstein. "Der Dreier zum Herbstausklang war ungemein wichtig und konnten uns dadurch eine halbwegs vernünftige Ausgangsposition verschaffen, wenngleich in der Tabelle vor uns sich eine kleine Lücke aufgetan hat", so Köppl, der sich über zwei Heimsiege freuen konnte - in der Fremde behielten die Mühlviertler einmal die Oberhand. Während zwei Teams mehr Gegentore kassierten, traf die Union bislang nur zehn Mal ins Schwarze und stellt die schwächste Offensive der Liga. "Die mangelnde Torausbeute war unser größtes Problem und haben uns vorne ungemein schwer getan. Etliche Spiele waren sehr eng, aufgrund der Probleme in der Offensive konnten wir zumeist aber nichts Zählbares einfahren", begründet der Sektionsleiter die Pleitenserie nach dem soliden Saisonstart.

Ein Heimkehrer - Trainingslager im Burgenland

Seit 12. Jänner bereiten sich die Eidenberger auf den Abstiegskampf vor und bestreiten am 11. Februar, gegen Lasberg, das erste Testspiel. In den Semesterferien steht ein Trainingslager im Burgenland auf dem Programm. Daran wird auch ein "alter Bekannter" teilnehmen, kehrte Philipp Weissengruber nach einem Gastspiel in Ottensheim wieder zu seinem Stammverein zurück. "Wir freuen uns ganz besonders über seine Rückkehr, zumal Philipp ein Stürmer ist und unsere Durchschlagskraft in der Offensive erhöhen kann. Ansonsten wird sich im Winter nichts tun, bleiben unserer Philosopie treu und setzen weiterhin auf die eigenen Spieler", meint Andreas Köppl. Mit Thomas Aichinger lässt die langjährige Nummer eins die Karriere ausklingen, der 33-jährige Schlussmann wird in Notfällen aber in die Bresche springen.

Spannende Rückrunde und intensiver Abstiegskampf

Sieht man vom souveränen Herbstmeister aus Vorderweißenbach ab, liegen in der Tabelle nahezu alle Mannschaften eng beisammen. "Selbst der Zweite aus Nebelberg und die drittplatzierten Gramastettener müssen auf der Hut sein. Somit ist unsere Liga auch in der aktuellen Saison wieder eng und umkämpft, demzufolge kann im Frühjahr viel passieren. Für uns geht es in erster Linie darum, gut in die Rückrunde zu starten und Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle zu finden. Sollten wir dieses Vorhaben realisieren können, ist alles möglich", blickt der Sektionsleiter der entscheidenden Phase der Meisterschaft zuversichtlich entgegen. "Es wird nicht einfach, aber die Chance auf den Klassenerhalt lebt. Um die Liga halten zu können, müssen wir in der Rückrunde aber mehr Punkte sammeln und mehr Tore erzielen".

Transferliste 1. Klasse Nord