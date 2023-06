SV Hellmonsödt möchte mit Heimkehrer im Aufstiegskampf mitmischen

Details Samstag, 24. Juni 2023 10:39

Nach dem letztjährigen Abstieg aus der Bezirksliga fand der SV Hellmonsödt einen Stock tiefer wieder in die Spur, absolvierte in der 1. Klasse Nord eine ordentliche Saison, landete am vierten Platz und schrammte an der Relgation vorbei. "Nach einem Abstieg ist es bekanntlich nicht einfach, aber wir sind gut durch die Saison gekommen und mit dem Abschneiden in Summe zufrieden. Natürlich hätten wir gerne die Relegation erreicht und waren auch knapp davor, letztendlich hat dazu in der entscheidenden Phase aber die nötige Konstanz gefehlt und haben am Schluss etliche Punkte liegenlassen. Demzufolge haben wir die Relegation bzw. einen möglichen Aufstieg auch nicht verdient", erklärt Sektionsleiter Harald Oyrer.

Gewohnte Heimstärke und kompakte Defensive

Der SVH kam stabil durch die Saison, sammelte im Herbst 23 Punkte und fuhr in der Rückrunde 20 Zähler ein. Auf der Zielgeraden mussten die Grün-Weißen aber Federn lassen und ergatterten in den letzten drei Partien nur zwei Punkte. "Auch wenn wir im letzten Match knapp dran waren, gegen die starken Oberneukirchener aber in den Schlussminuten den Ausgleich kassiert haben, haben wir die Relegationschance eine Woche zuvor vertan. Im letzten Heimspiel gegen Eidenberg konnten wir jedoch eine Vielzahl an Chancen nicht nutzen und mussten am Ende eine bittere 1:2-Niederlage einstecken", weiß der Sektionsleiter, der sich dennoch über stolze neun Heimsiege freuen konnte - in der Fremde behielt der Viertplatzte vier Mal die Oberhand. Während vier Teams öfter ins Schwarze trafen - Michael Schwarz zeichnete für 15 der 50 SVH-Treffer verantwortlich - kassierten lediglich zwei Mannschaften weniger Gegentore.

Zwei "alte Bekannte" kehren nach Hellmonsödt zurück

Am 10. Juli wird im oberen Mühlviertel die Vorbereitung in Angriff genommen. Beim Trainingsauftakt wird auch ein "alter Bekannter" anwesend sein. Denn nach einem Gastspiel bei Landesligist Rohrbach kehrt mit Günther Lang ein offensiver Mittelfeldspieler wieder zu seinem Stammverein zurück. Auch das Trainer-Team wird mit einem Rückkehrer verstärkt. "Daniel Matischek trägt weiterhin die Verantwortung, wir freuen uns aber ganz besonders, dass wir Thomas Dollhäubl zu einer Rückkehr bewegen konnten. Er war zuletzt in Sarleinsbach tätig, hat davor fünf Jahre lang bei uns das Zepter geschwungen und sind unter seiner Führung in die Bezirksliga aufgestiegen. Thomas ist ein ausgewiesener Fachmann und wird als Co-Trainer Coach Matischek unterstützen", so Oyrer. "Da wir bekanntlich vorwiegend auf eigene Spieler setzen, unserer Philosophie treu blieben und auch keine Abgänge zu erwarten sind, wird sich der Kader im Sommer nicht verändern".

Präsenz im Aufstiegskampf erwünscht

Die Grün-Weißen waren in der abgelaufenen Meisterschaft im Vorderfeld der Tabelle präsent, in der neuen Saison möchte der SVH ganz vorne mitmischen. "Nach dem Abstieg haben wir wieder in die Spur gefunden und in der letzten Saison gesehen, dass nicht viel fehlt. Für die neue Punktejagd nehmen wir uns viel vor und wollen im Aufstiegskampf mitmischen", gibt der Sektionsleiter die Richtung vor. "Auch wenn die Voraussetzungen gegeben sind, muss ein Aufstieg letztendlich passieren. Wir sind gut aufgestellt und absolut konkurrenzfähig. Natürlich muss man das 1b-Team von OÖ-Ligist St. Martin wieder auf der Rechnung haben, darüberhinaus ist aktuell aber kein Top-Favorit zu erkennen".

1. Klasse Nord Transferliste

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei