3:1-Sieg im Rodltalstadion! Union St. Stefan prolongiert schwache Gramastettener Heim-Bilanz

Details Samstag, 16. September 2023 12:20

In der 1. Klasse Nord kam es zum Auftakt des fünften Spieltages zum Kräftemessen zwischen dem SV Gramastetten und der AVIVA Union Waldmark St. Stefan. Im Duell zweier Nachbarn aus der Mitte der Tabelle durften sich die Zuschauer auf ein enges Match freuen. Der auf eigener Anlage seit 28. April sieglose SVG wollte die mäßige Heim-Bilanz aufbessern, doch Kapitän Julian Hofer und Co. konnten dieses Vorhaben auch unter Neo-Trainer Patrick Philipp nicht realisieren. Trotz einer durchaus ansprechenden Leistung zogen die Gramastettener mit 1:3 den Kürzeren und mussten die fünfte Niederlage in den letzten sechs Heimspielen einstecken. Die Schaubmaier-Elf hingegen ist nach einem starken Frühjahr auch in der aktuellen Meisterschaft gut unterwegs und feierte am Freitagabend den bereits dritten Saisonsieg.

Nach früher 2:0-Führung sticht Union-Joker

Vor rund 300 Besuchern verzeichneten die Gäste einen Start nach Maß und hatten nach nur fünf Minuten die Nase vorne - einen Konter der Union schloss Leon Gaisbauer mit einem Schuss ins lange Eck sauber und überlegt ab. Danach bekamen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch zu sehen, in dem auch die Heimischen zu gefallen wussten. Doch nach 20 Minuten schlugen die Mannen von Coach Franz Schaubmaier abermals zu, als der formstarke Thomas Pührmayr nach einer Hereingabe von rechts auf 0:2 stellte. Trotz des klaren Rückstandes ließen sich die Gramastettener nicht entmutigen, hielten weiterhin beherzt dagegen, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Einmal hatte die Hausherren Pech, als der Ball an die Stange klatschte. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs stach dann ein Union-Joker. Der kurz zuvor für Christian Mayr, der aufgrund einer Knieverletzung nicht weitermachen konnte, eingewechselte Mustafa Ghasemi schloss nach einem Angriff über die rechte Seite eine feine Einzelleistung erfolgreich ab, der 19-jährige Afghane brachte das Leder im langen Eck unter und fixierte den 0:3-Halbzeitstand.

Neuerwerbung erzielt Gramastettener Ehrentreffer

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hinterhölzl ließ der SVG nichts unversucht, das Blatt zu wenden und kreierte auch im zweiten Abschnitt einige Chancen. Aber auch die Schaubmaier-Elf war im Konter stets gefährlich und setzte immer wieder Nadelstiche. In Minute 70 wurden die Bemühungen der Hausherren belohnt, als nach einem Schuss von Simon Windpassinger, Neuerwerbung aus Ottensheim, das Spielgerät ans Aluminium prallte, von dort an den Rücken von Gästegoalie Sandro Hartl sprang und schließlich in den Maschen zappelte. Nach diesem Treffer konnten die Heimischen nicht nachlegen bzw. zusetzen. Die Union hatte das Geschehen weitgehend unter Kontrolle, brachte die 3:1-Führung ins Ziel und durfte nach dem den dritten Saisonsieg die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten.

Fritz Pöschl, Sektionsleiter Union Waldmark St. Stefan:

"Auch wenn die Gramastettener der erwartet starke Gegner waren und über eine gute Mannschaft verfügen, konnten wir einen verdienten Sieg feiern. Schon im letzten Auswärtsspiel gegen den SVG haben wir 3:0 geführt, ehe es dann eng geworden ist, aber auch dieses Mal konnten wir den Vorsprung ins Ziel bringen. Es läuft bislang ausgezeichnet und wollen auch im kommenden Heimspiel, gegen die starken Neustifter, in der Tabelle wieder anschreiben".

