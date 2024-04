Acht Partien ohne Niederlage: Gramastetten setzt Erfolgsserie fort

Details Sonntag, 28. April 2024 15:08

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV Gramastetten. Die Gäste setzten sich mit einem 2:0 gegen die Union Neustift/Oberkappel durch. Der Tabellenzweite ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der SV Gramastetten durch ein 2:0 für sich entschieden.

Sippl und Krennmayr treffen

Die Gäste wurden von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht und erspielten sich einige Chancen, es dauerte aber recht lange, bis die Zuseher den ersten Treffer bejubeln durften: Andreas Sippl brachte nach Vorarbeit von Jonas Krennmayr Gramastetten in der 36. Minute in Front. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Krennmayr die Führung des SV Gramastetten aus:

Tor, Toor, Tooor für SV Gramastetten zum 0:2. Pesula zuerst Sieger gegen Sippl, den Abpraller verwertet Krennmayr per Chip ins Eck. Herbstmeister, Ticker-Reporter

Den Grundstein für den Sieg über Neustift/Oberkappel legte Gramastetten bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Zahlen und Fakten

Trotz der Schlappe behält die Union Neustift/Oberkappel den neunten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Neustift/Oberkappel überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Der SV Gramastetten klettert nach diesem Spiel auf den zweiten Tabellenplatz. Mit nur 17 Gegentoren hat Gramastetten die beste Defensive der 1. Klasse Nord. Der SV Gramastetten verbuchte insgesamt zehn Siege, sechs Remis und vier Niederlagen. Acht Spiele ist es her, dass Gramastetten zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Union Neustift/Oberkappel stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim SV Hellmonsödt vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Gramastetten die SU STRASSER Steine St. Martin/M. 1b.

1. Klasse Nord: Union Neustift/Oberkappel – SV Gramastetten, 0:2 (0:2)

45 Jonas Krennmayr 0:2

36 Andreas Sippl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.