Vierter Sieg in Serie: Union Oberneukirchen prolongiert Erfolgslauf

Details Montag, 29. April 2024 20:42

Gegen die Union Oberneukirchen holte sich die Union Truckcenter Altenfelden eine 0:4-Schlappe ab. Der Tabellenfünfte der 1. Klasse Nord ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Truckcenter Altenfelden einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 2:2 gelautet.

Wollendorfer schnürt Doppelpack

Julian Grasböck brachte die Hausherren nach einer recht ausgeglichenen Anfangsphase in der 35. Minute nach vorn. Tobias Wollendorfer machte in der 38. Minute das 2:0 von Oberneukirchen perfekt – drei starke Minuten reichten den Gastgebern so für eine Pausenführung. Für das 3:0 der Union Oberneukirchen sorgte Wollendorfer, der in Minute 78 erneut zur Stelle war. Bastian Koller stellte schließlich in der 89. Minute den 4:0-Sieg für Oberneukirchen sicher. Am Ende kam die Union Oberneukirchen gegen die Union Truckcenter Altenfelden zu einem verdienten Sieg.

Zahlen und Fakten

Die Leistungssteigerung von Oberneukirchen lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo die Union Oberneukirchen einen deutlich verbesserten dritten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang neun ab. Für Oberneukirchen ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Union Oberneukirchen. Insgesamt erst 20-mal gelang es dem Gegner, Oberneukirchen zu überlisten. Die Union Oberneukirchen verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Oberneukirchen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die Truckcenter Altenfelden belegt mit 24 Punkten den neunten Tabellenplatz. Sechs Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Truckcenter Altenfelden nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Die Union Oberneukirchen tritt am Mittwoch, den 01.05.2024, um 15:00 Uhr, bei der Union Wippro Vorderweißenbach an. Zwei Tage später (20:00 Uhr) empfängt die Union Truckcenter Altenfelden die SPG Ulrichsberg-Klaffer.

1. Klasse Nord: Union Oberneukirchen – Union Truckcenter Altenfelden, 4:0 (2:0)

89 Bastian Koller 4:0

78 Tobias Wollendorfer 3:0

38 Tobias Wollendorfer 2:0

35 Julian Grasböck 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.