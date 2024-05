4:0! SPG Ulrichsberg/Klaffer lässt Eidenberg/Geng keine Chance

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:19

Im Duell der 22. Runde der 1. Klasse Nord standen sich die SPG Ulrichsberg/Klaffer und die Union Eidenberg/Geng gegenüber. Vor heimischem Publikum zeigten die Ulrichsberger eine beeindruckende Leistung und sicherten sich einen deutlichen 4:0 Erfolg. Die Gäste hingegen mussten eine empfindliche Niederlage einstecken und hängen nach der zwölften Saisonniederlage in der Abstiegszone fest.

Müller bringt SPG auf die Siegerstraße

Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeigte Ulrichsberg-Klaffer, dass sie den Ton angeben wollten. Schon in der 6. Minute ergab sich eine große Chance durch Tobias Königseder, der auf der linken Seite durchbrach und Markus Wittner ideal bediente. Allerdings war dessen Schuss zu schwach, um den Gästekeeper Elias Schmidinger zu überwinden. Der Druck der Heimmannschaft hielt jedoch unvermindert an, und in der 15. Minute war es dann soweit: Nach einer abgefälschten Flanke von Florian Müller war es schlussendlich ein halbes Eigentor, welches den Heimischen zur verdienten Führung verhalf. Dieser Treffer unterstrich die Überlegenheit der Ulrichsberger, die das Spielgerät und den Gegner kontrollierten.

Hausherren dominieren zweiten Durchgang

Nach der Halbzeitpause knüpften die Hausherren nahtlos an ihre erste Halbzeit an. In der 51. Minute konnte Moritz Binder nach einer präzisen Flanke von Müller den Ball gekonnt im Netz unterbringen und auf 2:0 erhöhen. Die Eidenberger schienen weiterhin kaum Lösungen zu finden, um den Spielaufbau der Gastgeber entscheidend zu stören. In der 60. Minute setzte sich der eingewechselte Matthias Thaller auf der rechten Seite durch und bediente Stefan Sonnleitner, der kühl zum 3:0 vollendete. Nur zwölf Minuten später war es wiederum Sonnleitner, der nach einem parierten Schuss zur Stelle war und den Abpraller zum 4:0-Endstand verwertete.

Die restlichen Minuten des Spiels verwalteten die Ulrichsberger geschickt ihren Vorsprung, ohne dabei nachzulassen oder dem Gegner Raum für Möglichkeiten zu bieten. Die Eidenberger, die über das gesamte Spiel hinweg Mühe hatten, offensive Akzente zu setzen, konnten keine ernsthaften Gefahren mehr heraufbeschwören. Manuel Traunmüller hatte einen weiteren Treffer der Heimischen vor Augen, doch sein Kopfball verfehlte knapp das Ziel.

Christian Eckerstorfer (Trainer SPG Ulichsberg/Klaffer):

"Von Anfang bis Spielende waren wir heute spielbestimmend. Das 2:0 hätte durchaus früher fallen können, aber auch so war der Sieg hochverdient. Wie haben heute dem Gegner unser Spiel voll und ganz aufzwingen können."

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christoph Wimmer erstellt.

