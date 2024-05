Aufatmen nach kurzem Formloch: Union Vorderweißenbach kehrt auf Siegerstraße zurück

Details Montag, 06. Mai 2024 19:30

In einem packenden Match, das Spannung bis zur letzten Minute versprach, setzte sich die Union Wippro Vorderweißenbach am gestrigen Sonntagnachmittag knapp mit 1:0 gegen SV Lichtenberg durch. Der Ligaprimus der 1. Klasse Nord konnte so nach zwei überraschenden Niederlagen auf die Siegerstraße zurückkehren und führt nach wie vor mit sechs Punkten Vorsprung auf den SV Gramastetten die Tabelle an.

Vergebener Elfmeter

Die Hausherren erwischten einen guten Start in die Partie und waren in der ersten Viertelstunde die etwas bessere Mannschaft. Nach besagter Phase wussten die Lichtenberger aber relativ rasch den Schalter doch umzulegen, sodass sich ein eigentlich sehr ausgeglichenes Fußballspiel entwickelte. Die beiden Teams neutralisierten sich dementsprechend über weite Strecken, die besseren Möglichkeiten fand die Truppe von Gerhard Lindinger vor. In Minute 27 scheiterte etwa sowohl Adrian Durstberger, als auch Alexander Obermühlner an Vorderweißenbach-Rückhalt Christian Weissenböck. Aber die wohl beste Gelegenheit folgte fünf Minuten vor der Pause: Nach einem Foul an Obermühlner im heimischen Strafraum versuchte es Alexander Riese vom Kreidepunkt und scheiterte – 0:0 so der Pausenstand.

Lichtenberg spielt, Vorderweißenbach trifft

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Lichtenberger, nachdem man im ersten Durchgang bereits einige gute Akzente setzen konnte, endgültig die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Hausherren fokussierten sich (mit Erfolg) vorwiegend darauf, im Defensivverbund Leidenschaft und Kampfstärke zu zeigen. Während man selbst fast ausschließlich über Standards vor das gegnerische Heiligtum gelangte, fuhren die Gäste einen Angriff nach dem anderen auf das Vorderweißenbacher Tor, großes Manko war aber die Chancenverwertung. Der Tabellenführer hatte indes das nötige Quäntchen Glück. Die Prammer-Elf konnte ihre erste gefährliche Aktion direkt nützen, nach einem langen Ball legte Fabian Schimpl ab für Florian Watzinger, der eiskalt auf 1:0 stellte (61.). In der Schlussphase intensivierten die Lichtenberger dann noch weiter die Bemühungen, der Ausgleich blieb aber aus.

Stimme zum Spiel

Andreas Prammer (Trainer Union Vorderweißenbach):

„Das war sicher ein glücklicher Sieg, das muss man ehrlich sagen. Aufgrund des Kampfes und der Willensstärke der Mannschaft geht er in Ordnung. Ich will aber nicht sagen, dass er verdient war – das war eher glücklich."

Die Besten: Christian Weissenböck (TW, Vorderweißenbach), Thomas Feilmayr (IV, Vorderweißenbach)

1. Klasse Nord: Vorderweißenbach : Lichtenberg - 1:0 (0:0)

61 Florian Watzinger 1:0

Details

