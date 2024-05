Erfolgsserie prolongiert! Union Oberneukirchen biegt auch SU St. Martin 1b

Details Montag, 13. Mai 2024 20:50

In der 22. Runde der 1. Klasse Nord zeigte Union Oberneukirchen eine überzeugende Leistung gegen SU STRASSER Steine St. Martin/M. 1b. Mit einem Endstand von 3:0 sicherten sich die Oberneukirchner wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Die zweite Garnitur des OÖ-Ligisten schlug sich dabei sehr wacker, dauerte es relativ lange, bis der Tabellenzweite in Fahrt kommen konnte.

Ein ausgeglichenes Spiel bis zur Pause

Das Spiel begann mit hohem Tempo und war von Beginn an sehr ausgeglichen. Über weite Strecken neutralisierten sich die beiden Teams, Chancen waren daher Mangelware. Die Gäste genossen ein wenig Unterstützung aus der ersten Mannschaft, darunter auch Richard Kandler, der doch viele Minuten in dieser Saison in der OÖ-Liga sammeln konnte. In Durchgang eins konnte sich so keines der Teams durchsetzen, ging es torlos in die Pause.

Die Oberneukirchner übernehmen die Kontrolle

Zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild schnell und die Hausherren gingen etwas glücklich in Führung. Nach einem Freistoß von der Seite vollstreckte Thomas Pammer zur vielumjubelten Führung (52.). Infolgedessen gelang es den Oberneukirchnern auch, den entscheidenden Zahn zuzulegen, präsentierte man sich etwas giftiger als der Gegner, was letztlich auch den Unterschied machen sollte. In der Schlussphase wusste man dann auch, zu den richtigen Zeitpunkten zuzuschlagen: Tobias Wollendorfer sorgte mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung (77./83.). Erst eiskalt im 1-gegen-1, kurz darauf später sehenswert nach Vorarbeit von Philipp Maureder. So war die Messe dann kurzerhand gelesen, von St. Martin kam nach dem zweiten Treffer wenig Gegenwehr.

Stimme zum Spiel

Gerhard Meindl (Trainer Union Oberneukirchen):

„Wir haben aktuell einen guten Lauf und schauen von Spiel zu Spiel. Wir sind zwar Zweiter, haben den Herbst aber ein wenig vermasselt. Nach acht Runden waren wir da noch sieglos, jetzt sind wir ganz gut unterwegs. Mit der Partie war ich sehr zufrieden, jeder hat eine top Leistung abgerufen und die Vorgaben zu 100% umgesetzt."

1. Klasse Nord: Oberneukirchen : St. Martin/M. 1b - 3:0 (0:0)

83 Tobias Wollendorfer 3:0

77 Tobias Wollendorfer 2:0

52 Thomas Pammer 1:0

